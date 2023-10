La Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese si sposta a Fossano per la sua 43a edizione

Nella bella cornice delle Chiesa del Gonfalone a Fossano, alla presenza dell'Assessore Regionale Luigi Icardi, è stata presentata la 43a edizione della Mostra Nazionale della Razza bovina Piemontese, che si terrà dal 10 al 12 novembre nel contesto di Piazza Dompè.

Al tavolo dei relatori il sindaco Dario Tallone, il vicesindaco Giacomo Pellegrino, il presidente dell'A.Na.Bo.Ra.Pi Andrea Rabino e il direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

La città di Fossano si è candidata ad accogliere l'evento poco più di un anno fa, dopo aver visto che Cuneo non sarebbe stata della partita.

Il vicesindaco Pellegrino: "Siamo partiti da tempo per riuscire a fare bene. A.Na.Bo.Ra.Pi - l'Associazione Nazionale allevatori Bovini Razza Piemontese - e Coldiretti sono subito stati al nostro fianco. Il programma si dipana in un a tre giorni densa e interessante, appetibile per addetti ai lavori e non, dall'10 al 12 novembre."

Andrea Rabino ha spiegato che le candidature erano molteplici ma Fossano ci ha creduto e ha avuto i numeri: si fa forte infatti di più di settanta aziende che allevano la razza, con un totale di oltre 7000 capi.

Il direttore A.Na.Bo.Ra.Pi Andrea Quaglino ha sintetizzato il ricco programma: "Si parte il venerdì mattina con l'arrivo delle bestie e l'operazione di scarico, che è tutt'altro che banale. Peraltro il disciplinare per tutte le attività della Mostra Nazionale è rigidamente fissato ministerialmente!

Alla sera del venerdì festa per tutti con lo street food e la 'serata giovane'.

Il sabato mattina intorno alle ore 10 è prevista la inaugurazione della Mostra, seguita dal convegno nazionale "la carne di razza Piemontese per al tavola e per la salute", moderato da Edoardo Raspelli. In giornata pure il duplice concorso per le scuole agrarie e per le scuole alberghiere. Queste ultime si cimenteranno nella preparazione di una perfetta battuta al coltello, evento presieduto dalla giornalista Paola Gula.

Il sabato si concluderà con la cena proposta dal ristorante Picchio Rosso - su prenotazione al numero whatsapp 3775978412 - e dalla serata danzante don l'orchestra Loris Gallo.

La domenica forse il momento più accattivante per tutti. Con la sfilata, a partire dalle ore 10,30, dei Tori e delle vacche migliori. Il pranzo domenicale ripropone il menù della sabato sera, con ulteriore obbligo di prenotazione."

Il direttore di Coldiretti Porcu ha sottolineato il momento di difficoltà per il settore e la necessità di comunicare bene i prodotti d'eccellenza. "La razza va raccontata e messa in trasparenza. Anche per questo abbiamo incontrato poco tempo fa i parlamentari piemontesi per proporre un disegno di legge che definisce l'obbligo della tracciatura dell'origine dei prodotti anche nella filiera della ristorazione. Sono inoltre felice di annunciatore che la domenica proporremo a Fossano la tradizionale Festa del Ringraziamento."

Paolo Loi dell'ufficio locale ATL, nel portare i saluti del Presidente Mauro Bernardi, ha sottolineato alcune emergenze storico artistiche della città, ricordando che anche il Castello rimarrà aperto alle visite per tutta la manifestazione.

Tra gli sponsor e le collaborazioni, anche Casa di Risparmio di Fossano e Slow Food. Antonio Miglio e Marco Barberis hanno portato il saluto delle rispettive organizzazioni. In particolare la formazione bancaria CRF ha inoltre offerto la location per la conferenza stampa, mentre la Condotta Slow Food locale si occuperà della organizzazione e della gestione di un mercato con quindici presidi presenti durante il fine settimana di mostra, oltre che della logistica delle esposizioni agricole che verranno allestite su piazza Dompè.

In chiusura di presentazione, i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, anche a nome dei colleghi presenti, Paolo Bongiovanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, e l'Assessore alla Sanità Luigi Icardi: "Quando sento dire che la carne rossa fa male procederei con un Trattamento Sanitario Obbligatorio: il nostro è infatti un prodotto sano, locale e di altissima qualità! Paradossi a parte, tutto ciò nasce dalla volontà a livello europeo di standardizzare le produzioni. È una operazione deleteria per la nostra tradizione, come lo sono gli incentivi per la produzione di carne sintetica e per di farine di insetti! Complimenti alla città di Fossano per l'ottima organizzazione!"