Pecore sambucane e capre per le vie di Borgo San Dalmazzo a inaugurare “La Routo” [FOTO]

La sfilata musicale di pecore sambucane e capre per le vie di Borgo San Dalmazzo ha inaugurato “La Routo”, il percorso italo-francese che unisce la cittadina ad Arles percorrendo i sentieri legati alla transumanza dei pastori e che rappresenta il forte legame che da secoli unisce la Provenza e la valle Stura.

Da Palazzo Bertello, passando per Largo Argentera e fino a via dei Boschi – Tetto Valentin. Gli animali in testa, guidati da allevatori locali, hanno aperto la strada ad amministratori locali e francesi. In testa la sindaca di Borgo Roberta Robbione con la deputata e sindaca di Argentera Monica Ciaburro, l'assessore di Arles Pierre Raviole, e il presidente dell'Unione Montana Valle Stura, nonché sindaco di Moiola Loris Emanuel.

Dalla Francia erano presenti: Denise Leiboff, sindaca di Lieuche e presidente Association des Communes Pastorales du Sud; Lionel Escoffier, sindaco di Aureille e presidente Maison de la Transumance; Nicole Bertolotti, sindaca di Sauze; Corinne Bouya del consiglio municipale di Saint Martin de Crau.

Un evento organizzato dall'Unione Montana Valle Stura con il supporto del Comune di Borgo San Dalmazzo.

A Tetto Valentin, dopo il saluto delle autorità, sono stati svelati i pannelli informativi e scoperta una statua realizzata da Barba Brisiu. Per i più piccoli laboratori di feltro creativi. Anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero era presente.

Il percorso escursionistico “La Routo”, nella sua interezza, si sviluppa da Arles a Borgo San Dalmazzo per un totale di 33 tappe e 540 chilometri di sentieri. Lungo il cammino gli escursionisti potranno scoprire gli elementi distintivi antichi e attuali legati all’allevamento pastorale e ripercorrere secoli di storia lungo le antiche draios (sentieri) di collegamento tra la pianura de La Crau, nel sud della Francia dove le greggi sostano nel periodo invernale e gli alpeggi sulle montagne dell’alta valle Stura e Ubaye.

L’itinerario sul versante italiano tocca tutti i Comuni della Valle e si sviluppa per circa 110 chilometri, diviso in nove tappe, oltre a due varianti di percorso. L’arrivo è sempre previsto presso borgate o centri abitati dove poter pernottare e usufruire di servizi ristorativi.

Nel pomeriggio, alle 15,30, ci si sposterà nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, dove si terrà un momento istituzionale di incontro tra la delegazione italiana e quella francese. Nell’occasione verrà innanzitutto siglato un patto di amicizia tra le città di Cuneo ed Arles attraverso il quale i due centri si impegnano a rendere il capoluogo della Granda punto di arrivo dell’itinerario “La Routo GR®69” nonché ad instaurare, sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca, con particolare attenzione al tema della pastorizia e della transumanza. A seguito di questa firma fortemente simbolica per i due territori e per la “Routo”, verrà siglata una “pergamena” dai diversi Comuni Pastorali che insistono lungo il tracciato che abbraccia il sentiero escursionistico La Routo. Il pomeriggio prevede infine la sottoscrizione di un protocollo di intesa, promosso dal Centro Rurale di Assistenza Multiservizi (CRAMM – GEACO) e dal Ministero della Cultura – Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale - con il supporto della Rete Appia (network nazionale che si occupa di valorizzazione della pastorizia e dei suoi operatori), che porterà poi alla firma di un partenariato pubblico-privato in grado di poter sviluppare e partecipare a progetti di natura nazionale ed internazionale di valorizzazione della transumanza.

Tutti le istituzioni italiani e francesi coinvolte, avranno anche l’occasione di partecipare all’antica “Fiero di Sant” di Vinadio, giunta quest’anno alla 167^ edizione, e la Mostra Ovina di razza Sambucana. La manifestazione, proposta dalle istituzioni locali (Consorzio l’Escaroun, Unione Montana Valle Stura, Ecomuseo della Pastorizia, Comune e Proloco di Vinadio) in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori, vedrà la presenza, sabato 28 e domenica 29 ottobre, di circa duecento capi tra pecore, agnelli e arieti di razza Sambucana, appartenenti ad una trentina di allevatori locali, che verranno premiati la domenica con le “sounaios”, le campanelle con il tradizionale collare in legno. Oltre all’esposizione ovina e alla grande mostra mercato di prodotti locali, sono previsti diversi momenti di incontro e intrattenimento: i paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del Forte Albertino di Vinadio faranno infatti da sfondo alla due giorni di manifestazione, in un contesto animato da laboratori per grandi e piccini legati al mondo della lana curati dell’Ecomuseo della Pastorizia, musica, e momenti di gastronomia tipica incentrati sulla carne di agnello Sambucano e sulla pasta tradizionale, i “crouset”.