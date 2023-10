Saluzzo: il viaggio di parole e immagini nelle sale di Villa Belvedere

Sarà ancora aperta domenica 29 ottobre con orario 10 -13 e 14 -19, visitabile nell’ambito del percorso museale di Villa Radicati Belvedere ( via san Bernardino), il viaggio di parole e immagini di Alberto e Simone Garnero.

“È un viaggio – spiegano i due fratelli- alla ricerca di emozioni antiche, della magia del presente e del mestiere vivere".

“Piccole Storie Zen” è il nuovo libro di Alberto Garnero, edito da Albatros. "Parla di felicità, autocontrollo, sensibilità al dolore, bellezza, verità, conoscenza, libertà, - spiega l’autore - sono alcune delle parole dal profondo significato che costellano il dialogo tra un maestro zen di nome Wù e il piccolo Ben. Le perle di saggezza del maestro non sono mai scontate e poggiano su una tradizione millenaria che fonda il suo sapere sull’umiltà e il rispetto delle leggi universali della vita".

Un piccolo grande viaggio, arricchito dalle illustrazioni di Simone Garnero ispirato dagli insegnamenti del maestro taoista John W. Shadow, disposte nelle affascinanti sale della villa, immersa nel foliage d’autunno.

Ospiti eccezionali, nei giorni scorsi, sono stati gli ospiti del Centro diurno LE Nuvole di Saluzzo e dell’ Anffas Savigliano, i quali con i alcuni detenuti delle carceri di Saluzzo e di Fossano, hanno partecipato alla realizzazioni di installazioni artistiche, ammirabili nel verde all’ingresso della villa e negòli ambienti della dimora.

Villa Belvedere Radicati, gestita dall'associazione Arte, Terra e Cielo ( visita: ingresso 5 euro- ridotto 3) chiuderà per la stagione invernale e per consentire i lavori nel parco, promossi dal Comune, riguardanti la componente vegetale e architettonica, il disegno dell’area verde, l’lluminazione, come la riqualificazione funzionale dei percorsi di accesso.

Il cantiere verrà concluso entro la primavera prossima per l’avvio del calendario di iniziative, già allo studio.

.