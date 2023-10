Si alza il sipario su "Peccati di Gola" nel ricordo di Gianni Ferrero [FOTO]

Si è aperta ufficialmente l'edizione 2023 di "Peccati di Gola - 25^ Fiera Regionale del Tartufo".

Con il taglio del nastro in piazza Cesare Battisti, alla presenza delle autorità, si apre la tradizionale manifestazione dell'autunno monregalese dedicata all'enogastronomia e al territorio.

Un'edizione all'insegna della tradizione e dell'innovazione che ha visto, negli scorsi giorni, l'avvio del festival "Calici&Forchette- I colori della Altre Langhe" nel rione Piazza.

Confermato il format della manifestazione, che vedrà in Breo appuntamenti, stand e punti ristoro dedicate alle eccellenze territoriali.

Un’edizione nel ricordo del suo ideatore, il compianto sindaco Gianni Ferrero, cui è stato dedicato il padiglione del tartufo per “la lungimirante visione con la quale ha posto le basi affinché "Peccati di Gola potesse divenire il veicolo di promozione delle tante eccellenze del nostro territorio e tutelare le produzioni degli agricoltori monregalesi, per la spiccata volontà di ricerca, la curiosità, volontà di ricerca e la grande disponibilità che hanno permesso, nel corso degli anni, a Mondovi di essere identificata quale cento di cuturo enogastionomico di rilievo regionale.”

L'evento, organizzato dall’associazione La Funicolare, su mandato del Comune di Mondovì, coadiuvata dalla segreteria organizzativa VMstyle Eventi & Comunicazione è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo e la collaborazione dell’ATL Cuneese e offre a tutti la possibilità di accedere gratuitamente alle aree espositive.

LA MAPPA

IL PROGRAMMA

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 9 - 20

EXPO DEL GUSTO – mostra mercato delle eccellenze agroalimentari | Corso Statuto

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10 - 23

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro | Corso Statuto

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 09 - 11.30 PECCATI DI SCUOLA: Visite guidate nel percorso della manifestazione dedicate agli allievi delle scuole di Mondovì

Ore 09.30 STATI GENERALI DEL GAL MONGIOIE: lo sviluppo locale tra strategie e prospettive | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10 – 12 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 10 - 13 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 11.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE CALICI E FORCHETTE | PECCATI DI GOLA & XXV FIERA REGIONALE DEL TARTUFO|Pala Gianni Ferrero - Piazza Cesare Battisti

Ore 15 – 18 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band”, balli occitani con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro| MELAVIGLIA - Piazza Roma

Ore 15 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 15 “Bimbi in Castagna: impariamo a fare le crépes” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Chef Paolo Pavarino in collaborazione con CFP Cebano Monregalese. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 18 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 17 Inaugurazione ufficiale “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne. A seguire alle ore 18,00 incontro con l'autore Franco Bussolino, fotografo torinese e degustazione offerta dalla Cantina Sociale di Clavesana| Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 17 COMIZIO AGRARIO MONDOVI’ - "Campo varietale frutticolo": Esposizione di varietà tradizionali antiche di frutta. Al visitatore quindi si aprirà un orizzonte insolito di alcune delle più significative varietà di mele allevate nel campo frutticolo stesso | Sede Comizio Agrario – Piazza Ellero 4

Ore 17 “Laboratorio del Gusto a sorpresa con ospite d’eccezione” a cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti. | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 19 – 23 DJ SET | Cibo di Strada Gourmet – Corso Statuto

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 9 - 20

EXPO DEL GUSTO – mostra mercato delle eccellenze agroalimentari | Corso Statuto

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10 - 23

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro | Corso Statuto

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 10 – 12 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 10 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10.30 “Innamorati delle api: conosciamo l’apicoltore” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Nicaele Turco, produttore miele di alta montagna alpina (Presidio Slow Food). A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 12 – 14.30 esibizione musicale ITINERANTE con i GAT ROSS, folklore di langa | OSTERIE DELLA TRADIZIONE - Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15 – 18 esibizione musicale ITINERANTE con i GAT ROSS, folklore di langa | MELAVIGLIA - Piazza Roma

Ore 15 “I sapori dei prati: un percorso sensoriale per scuole e famiglie” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 18 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 17 “Dai prati ai formaggi: assaggiamo la biodoversità” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

LUNEDI’ 30 OTTOBRE

Ore 18 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 10 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 19 – 22 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro – OSTERIE DELLA TRADIZIONE| Piazza Santa Maria Maggiore

MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE

Ore 09 - 20

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10,00 - 23,00

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 10 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10.30 “Sidro di mele: la riscoperta del vino di montagna” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Sabrina e Ivo, Società Agricola l’Ostal Val grana. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 12 – 14 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro| OSTERIE DELLA TRADIZIONE - Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15 - 17 ASSAPORA LA CULTURA – laboratorio per famiglie (su prenotazione) “Halloween in Tipografia” presso il Museo della Stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 15 “Nonna, siediti! Oggi cucino io” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Michelis, specialità artigianali e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Anche quest'anno sarà possibile acquistare il "pizzicotto", realizzato dalla Ceramica Besio, dedicata alla De.co del miele.

Sarà ancora possibile per questa edizione acquistare la "mistery box" che offrirà una scelta di eccellenze del territorio scelti a "sorpresa".

CALICI E FORCHETTE

Prosegue intanto il festival nel rione Piazza, tutto il programma è consultabile qui.