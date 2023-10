Straconi 2023: inaugurata la mostra “40 edizioni di sport e solidarietà”

E' stata inaugurata la mostra “40 edizioni di sport e solidarietà”, esposizione che resterà ospite in Sala San Giovanni a Cuneo fino al 26 novembre. Sarà visitabile con ingresso gratuito il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.

La mostra sulla Straconi ripercorre la storia della manifestazione attraverso foto, video, testimonianze e oggetti simbolici che raccontano le emozioni, le sfide e i valori di questa straordinaria esperienza umana e sportiva. Questo racconto procede sullo sfondo dei più importanti fatti storici che hanno segnato il destino del mondo.

L’inaugurazione è stata un momento di festa e di condivisione, al quale hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni benefiche sostenute dalla Stracôni, i volontari, gli sponsor e i protagonisti delle varie edizioni della corsa. Molto particolare è stata la presenza dei sindaci che negli anni si sono succeduti alla manifestazione, perché come ha ribadito nel suo discorso l’attuale Sindaco Patrizia Manassero, la Stracôni fa parte della città e della storia della città.

“Sono molto felice e orgoglioso di essere qui con voi per inaugurare questa mostra che celebra i valori della nostra manifestazione solidale letti attraverso la storia di Cuneo, del Mondo.

La Stracôni è nata nel 1979 come una sfida tra amici, ma è diventata ben presto un evento di grande portata che coinvolge migliaia di persone in una corsa non competitiva all’insegna dell’allegria e della solidarietà. La Stracôni è infatti una corsa solidale che devolve tutto il ricavato delle iscrizioni alle Scuole e alle Associazioni Sportive del territorio. La Stracôni è anche una corsa culturale che valorizza il patrimonio storico, artistico e naturale di Cuneo. La Stracôni è infine una corsa inclusiva che accoglie tutti, senza distinzione di età, sesso, nazionalità o abilità. Questi valori rappresentano il filo rosso di quanto troverete esposto qui.

La mostra è stata realizzata grazie al contributo di molti collaboratori che ringrazio di cuore. Innanzitutto Fondazione CRC per il sostegno. La Stampa, Peraria, Graph Art, Il Podio Sport, Castelmar, Studio Archigeo, Armando Group e Vidueo, Grandaled per il contributo. Ringrazio tutte le persone che hanno speso il proprio tempo e dedicato il loro talento nella riuscita di queto ambizioso progetto.” Queste le parole di presentazione della mostra del presidente Fabrizio Giai.

I maestri di musica Lorenzo Martini al pianoforte e Bruno Raspini al violino e alla Solista Camilla Giai, che hanno allietato l’evento con le loro esibizioni musicali.Poi il buffet curato dall’Open Baladin. Questo importante momento di condivisione è stata occasione perfetta per presentare il programma Special Events e ringraziare ancora una volta tutti gli Enti e le Associazioni che hanno collaborato con noi nell’organizzazione di questa serie di eventi a tema sport, inclusione, cultura e gastronomia. Gli Special Events sono gratuiti per chi è in possesso del pettorale della Stracôni 2023 e hanno l’obiettivo di proporre un programma sempre più vario, coinvolgente ed entusiasmante capace di stuzzicare i gusti e gli interessi di tutti.

Tra foto storiche e cimeli, l’attenzione dei visitatori è stata catturata video in cui vengono messi a confronto gli avvenimenti storici che riguardano la Stracôni, Cuneo e i cambiamenti della città con un focus sugli importanti eventi storici che hanno cambiato il mondo dal 1979 ad oggi. Il video mostra come la Stracôni sia nata in un contesto storico particolare, quello della fine degli anni '70, caratterizzato da tensioni sociali, politiche ed economiche. Il video ripercorre poi le tappe principali della storia italiana e mondiale degli ultimi anni, mettendole in relazione con le edizioni della Stracôni e con le trasformazioni di Cuneo. Il video offre così degli spunti di riflessione per comprendere che la storia si basa su fatti che sono conseguenze di scelte e azioni passate, basate a loro volta su quanto già successo. Per questo tutti noi facciamo parte della storia e abbiamo un ruolo che possiamo riconoscere attraverso la visita a questa mostra emozionante.

La mostra ha suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico, che ha potuto ammirare le immagini e i cimeli che racchiudono la storia della Stracôni. Molti visitatori hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione e per lo spirito di solidarietà che anima la corsa. Alcuni hanno anche condiviso i loro ricordi personali legati alla Stracôni, creando un clima di empatia e di partecipazione. Il video storico ha colpito nel segno, trasportando lo spettatore in un turbine di emozioni a volte contrastanti, perché dal 1979 l’umanità ha collezionato una serie di tappe a volte positive come le grandi conquiste scientifiche e tecnologiche, a volte no con fatti di cronaca difficili da dimenticare.

La mostra Stracôni “40 edizioni di sport e solidarietà”, resterà aperta fino al 26 novembre 2023, con ingresso gratuito il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.

"Invitiamo tutti gli appassionati di sport e di cultura a visitare la mostra e a scoprire la magia della stracittadina solidale, un appuntamento che unisce sport e solidarietà a favore di Cuneo e delle realtà locali dal 1979. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia della Stracôni 2023: non perdetevi la mostra, la stracittadina solidale e tutti gli Special Events. Questa 40^ edizione sarà speciale se la vivremo tutti insieme!"