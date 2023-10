BONELLI: Green economy entra nei percorsi di studio

Continua l’impegno del Bonelli nei confronti della green economy:

Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing riscuotono grande successo i percorsi di:

a) TURISMO E AMBIENTE

b) E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE

Il primo è caratterizzato da un approccio formativo di tipo operativo ed esperienziale che, da una base di ampia cultura generale e di conoscenza della sfera economica nazionale e internazionale, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto:

● all’economia sociale

● allo sviluppo sostenibile del territorio in un’ottica di compatibilità ambientale

● ai servizi in ambito turistico.

Tale formazione, unita alla padronanza delle lingue straniere in maggior uso e delle tecnologie per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale, consentirà ai diplomati di operare con competenza in qualsiasi attività economica ed in specie in quelle del settore turistico/ambientale.

Il percorso e-commerce e marketing digitale è caratterizzato da un approccio formativo di tipo laboratoriale che, da una base culturale già orientata alla conoscenza del sistema economico nazionale e internazionale e dei processi aziendali, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto:

● all’ampio ambito del web

● al commercio elettronico in particolare al competente utilizzo di tutti gli strumenti e servizi on-line, utili per la promozione dell’immagine aziendale.

Tale formazione culturale ed economica, unita alla padronanza di tecnologie e software per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale e alla capacità di operare su archivi di dati e con strumenti di analisi statistica, consentirà ai diplomati di operare con competenza in tutte le attività economiche ed in particolare in quelle caratterizzate dall’utilizzo professionale delle dinamiche operative dei social network oltreché nell’ampio settore del marketing digitale.

Da quest’anno la scuola offrirà in modo concreto la possibilità di <mettersi in gioco> attraverso la creazione di un’impresa simulata che realmente collaborerà con un’azienda esterna con la quale verranno realizzati beni di consumo.

Per maggiori informazioni, consultare il sito istituzionale ( https://www.itcbonelli.it ) e la pagina web dedicata all’orientamento ( https://sites.google.com/ itcbonelli.edu.it/vieni-al-bonelli/ ) .