Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino ottava a metà gara a Soelden

Federica Brignone mette in pista una prima manche da applausi sulla neve del Rettenbach di Soelden, innalzandosi al primo posto della prima manche e staccando tutte le avversarie di mezzo secondo e oltre. 1’08″77 il tempo della valdostana, seguita dalla svedese Sara Hector a 0″50 e da Petra Vlhova a 63.

Quindi Lara Gut-Behrami a 73 e Mikaela Shiffrin a 75.

Marta Bassino è temporaneamente ottava con 1″25 di ritardo dalla compagna di squadra.

“Ho sciato bene, ho avuto buone sensazioni – ha detto Brignone -. Ad inizio settimana abbiamo avuto brutte condizioni meteo e non sapevo a che punto fossero le altre. Mi aspetto comunque nella seconda manche una risposta delle avversarie. Io cercherò di ripetermi, prendendo rischi ma senza nemmeno esagerare. Mi sono sentita libera nella sciata e nella testa”.

Incredibile errore di un addetto alla pista che è rimasto sul tracciato mentre scendeva Sofia Goggia, che è stata costretta a fermarsi e risalire in partenza per riprendere il via, facendo registrare un buon ventesimo tempo a 2″80 da Brignone, che consente alla bergamasca la qualificazione alla seconda frazione. Fra le trenta anche Asja Zenere con 3″30 di svantaggio.

Non qualificate Elisa Platino, Roberta Melesi ed Elena Curtoni.

Marta Bassino: “Posso fare sicuramente meglio, forse ho tenuto un po’ troppo, avevo abbastanza margine. Abbiamo ancora una manche, posso ancora risalire la corrente”.