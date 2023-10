Cuneo Volley: Fiöi cresce e apre la collaborazione con l’Asd Cervasca

Fiöi sempre più protagonista come modello di lavoro sul settore giovanile. Dal suo lancio in primavera il Cuneo Volley ha già stretto un’importante collaborazione con il Volley Busca, dove è nato il progetto parallelo Fie per le categorie della pallavolo femminile. Molte altre realtà del territorio si stanno informando e avvicinando all’iniziativa; dai primi feedback sportivi è stato molto apprezzato l’investimento del Club cuneese nel portare in provincia un Istruttore Federale, qual è Mario Barbiero, con il quale potersi confrontare in lezioni e approfondimenti per implementare gli allenamenti nei propri gruppi.

Oggi si ufficializza la collaborazione tra il Cuneo Volley e l’ASD Cervasca che come primo risultato vede l’iscrizione di una squadra al campionato giovanile territoriale di U17 maschile.

La scorsa domenica i tesserati cervaschesi e le rispettive famiglie erano presenti con ben 80 sulle tribune a fare il tifo per l’A2 di Cuneo.

Il Presidente dell’ASD Cervasca, Luca Fanesi, ci tiene particolarmente a: « comunicare tutta la soddisfazione per l'avvio dell'accordo di collaborazione avviato tra la nostra realtà e il Cuneo Volley, che ha visto l'iscrizione al campionato FIPAV provinciale di una under 17 maschile che giocherà e si allenerà presso la palestra di Cervasca, nonché l'avvio di un percorso di formazione con momenti condivisi con la direzione tecnica biancoblù nella persona di Mario Barbiero e tutti i nostri allenatori del settore pallavolistico».

Il progetto è stato presentato a tutti gli atleti del Volley Cervasca e ai loro genitori presso la palestra di Cervasca, mercoledì 18 ottobre, alla presenza del Direttivo Cuneo Volley, della ASD Cervasca, del Sindaco Enzo Garnerone e per la gioia degli atleti e delle atlete con la partecipazione degli atleti professionisti Lorenzo Codarin e Mads Jensens, che con grande naturalezza e disponibilità hanno regalato un autografo e diversi selfie a tutti gli atleti presenti.

Gabriele Costamagna, Presidente del Cuneo Volley : « Siamo molto felici di riscontrare grande interesse ed entusiasmo attorno al progetto Fiöi e al modello che abbiamo creato. Siamo contenti di ricevere quotidianamente richieste da parte delle società del territorio di poter collaborare e soprattutto di poter intraprendere un percorso formativo con il nostro Direttore tecnico, Mario Barbiero. Questo per noi è molto significativo, perché significa che l’investimento fatto per i prossimi tre anni con l’apporto di un tecnico riconosciuto a livello nazionale ci permetterà di aumentare il livello provinciale. Sono felice che ci siano molti allenatori che hanno già mostrato interesse e partecipazione alle lezioni che Barbiero sta tenendo e abbiano voglia di poter collaborare con il Cuneo Volley».

« La collaborazione tra il Cuneo Volley e il Volley Cervasca è un accordo che va nella direzione della valorizzazione del territorio. Ci sono piccole realtà nella provincia di Cuneo che operano bene e che hanno grande motivazione a dare opportunità ai giovani, maschi e femmine, della propria circoscrizione. La grande volontà e motivazione di migliorare il settore giovanile locale accomuna le due società sportive ed è alla base dell’accordo. Il Volley Cervasca lavora sul proprio bacino in maniera molto efficace e quindi questa collaborazione si sposa molto bene perché il Cuneo può offrir loro una qualificazione dei propri allenatori, l’esperienza dei propri tecnici e questo mix può creare un nuovo fermento sulla provincia cuneese. Iniziato con un incontro tecnico con tutti gli allenatori e d’ora in avanti ci incontreremo nelle palestre per ragionare e sviluppare i programmi tecnici e quindi migliorare la qualità del lavoro. La presenza sugli spalti che già domenica c’è stata da parte di Cervasca, alla partita della A2, è stata un bel momento interessante per dare vita al territorio, perché Cuneo ne ha bisogno.» - ha sottolineato così il Direttore Tecnico del settore giovanile cuneese Mario Barbiero.