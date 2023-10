Volley A2/F: il Puma punta la vetta! La Lpm Bam Mondovì domenica (ore 17) ospita la Ipag Montecchio

La Lpm Bam Mondovì è pronta per il doppio impegno casalingo ravvicinato, che nell’arco di quattro giorni la vedrà scendere in campo al PalaManera domani e mercoledì rispettivamente contro Ipag Montecchio ed Esperia Cremona. Due gare che rappresentano un’autentica prova del nove per le ragazze di coach Gazzotti, reduci dalla sconfitta al tie-break sul campo della Cbf Macerata.

Ma partiamo dall’impegno di domani pomeriggio (ore 17) con avversario il Montecchio, ormai da qualche anno vera “bestia nera” del Puma. La Ipag arriva al PalaManera da prima in classifica, seppur lo scettro di capolista sia in condivisione con San Giovanni in Marignano e Cremona. La squadra di coach Eraldo Buonavita dispone di un roster di grande qualità e gli ottimi risultati conseguiti in queste prime tre giornate di campionato ne sono la naturale conseguenza. Tre vittorie su tre, tra le quali brilla il successo per 1-3 in casa del Macerata e i due successi casalinghi al tie-break con Picco Lecco e San Giovanni in Marignano.

Sta di fatto che il Montecchio è l’unica squadra del girone B a non aver ancora conosciuto la delusione della sconfitta. Le Pumine sono avvisate! Nei giorni scorsi la squadra veneta ha perso per infortunio Giorgia Mazzon, ma ciò nonostante è riuscita a trovare i giusti assestamenti in campo e a infliggere la prima sconfitta al San Giovanni in Marignano. Tanta qualità , dunque, in questo Montecchio, che può contare su schiacciatrici di valore come Sara Bellia, Alessia Arciprete e Linda Mangani e con una palleggiatrice grintosa come l’ex pumina Roberta Carraro.

La Lpm sogna il sorpasso e farà affidamento al calore del proprio pubblico per ottenere un risultato positivo e scalare la vetta della classifica. Arbitri dell’incontro saranno Dalila Viterbo e Simone Fontini. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al “PalaManera” di Mondovì il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.