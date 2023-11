Volley A2M. Domani c'è Cuneo-Aversa, Edo Colangelo: "Loro una buona squadra, ma noi siamo aggressivi" (VIDEO)

Due partite consecutive di fronte al pubblico amico per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che domenica pomeriggio 29 ottobre alle 16 affronta la capolista WOW Green Hose Aversa, unica squadra a punteggio pieno nel campionato di A2 maschile.

Dopo due giornate andate in archivio, la squadra campana allenata da Sandro Passaro ha battuto rispettivamente 3-1 Cantù in trasferta, per ripetersi domenica scorsa in casa con un netto 3-0 con Santa Croce.

Le due contendenti non erano propriamente delle squadre di seconda fascia, segno che il roster a disposizione di Passaro è composto da ottimi giocatori, tra i quali anche il cuneese Luca Chiapello e l'ex palleggiatore di Mondovì, Luca Spagnuolo.

Per presentare il match abbiamo incontrato il giovane regista parmigiano Edoardo Colangelo, vice di Daniele Sottile alla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo.

Oltre ad introdurci nella sfida ad Aversa, Edo ci parla anche dei suoi primi mesi in Piemonte.