Il "sangue" dei bambini palestinesi macchia simbolicamente le pietre di Piazza Martiri a Mondovì

Una installazione estemporanea, e alla quale difficilmente restare indifferenti, nel cuore della Fiera "Calici e Forchette" nella sua terza giornata di programmazione a Mondovì Breo.

È quella che si sono trovati davanti i visitatori provenienti da sud, da zona via del Rinchiuso e in ingresso nella zona Expo di Peccati di Gola, proprio all'altezza del Municipio.

Un semplice cavalletto con esposta la bandiera palestinese, sormontata da un cartello riportante la sintesi della cruda cronaca mediorientale degli ultimi giorni: "3000 bambini uccisi possono bastare? Pietà!!!". Ai piedi del cavalletto una grande chiazza di "sangue" sul ciottolato, a rappresentare quello che sta macchiando il suolo di Gaza.

Trattasi di una iniziativa personale e non autorizzata ideata da Michele Baracco, attivista e pastore di Roccaforte Mondovì. Ferroviere in pensione - quarant'anni in mezzo ai treni tra il cuneese e il torinese - e oggi è pastore di capre e di pecore, circa un centinaio di capi che cura, munge e pascola alle Scalette sul Mondolè insieme con la moglie Margherita, che gestisce l'azienda agricola.

"È una cosa che ho sentito il bisogno pressante di fare, in questi tristi giorni di cronaca dalla Palestina! Lo faccio spontaneamente, senza rappresentanze etniche né associative, senza sigle né identità politiche specifiche. Per provocare una reazione: per questo ha avuto senso installare tutto in una domenica di fiera e simbolicamente proprio di fronte al palazzo comunale."

Lo sguardo di qualche passante, un cenno da qualche visitatore della fiera, e poi qualcuno che si avvicina e chiede quasi automaticamente "Chissà se la vernice verrà via...", dubbio a cui Baracco si affretta a rispondere descrivendo la sostanza utilizzata come semplice tracciante atossico per cantieri, "perfettamente solubile in acqua, o con la prima pioggia."