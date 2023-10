“La Famiglia, l'Impresa, la Città. Rolfo: il futuro è adesso” [FOTO E VIDEO]

Un pomeriggio di festa straordinario, lo ha definito Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo, ideatrice di un evento andato in scena ieri al Teatro Politeama Boglione di Bra, tutto contrassegnato dalla R rossa della Rolfo, azienda storica, leader al mondo per la costruzione di bisarche e allestimenti mezzi per trasporto veicoli, presente nella città della Zizzola dalla fine dell’800.

Un legame che unisce cinque generazioni e oggi prosegue all’insegna della 'Next', rappresentata dai giovanissimi Martina e Gianluca Rolfo, saliti anche loro sul palco in un susseguirsi di tributi e di ricordi, introdotti dal primo cittadino Gianni Fogliato, che ha sottolineato come la Rolfo sia un punto fermo della città e abbia da sempre praticato il 'welfare' aziendale.

I contributi successivi sono stati di Mariano Costamagna Presidente di Confindustria Cuneo, Gianna Gancia europarlamentare, Luca Robaldo presidente della Provincia, Chiara Gribaudo parlamentare, Mauro Gola presidente Camera di Commercio di Cuneo, Franco Burdese direttore Cnos-Fap, Biagio Conterno vicesindaco di Bra, Franco Fenoglio General Advisor Rolfo e di alcuni dipendenti dell’azienda, Antonio Ghigo, Sergio Barbero, Marzia Stramaglia e Battista Dompè.

Presenti in una platea gremita, numerose autorità civili, politiche e delle Forze dell’Ordine, sindaci, amministratori e un pubblico formato da tanti dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda.

Applauditissimi sul palco Dario, Roberto e Daniela Rolfo, rispettivamente presidente, amministratore delegato e CFO della società, che hanno ricordato con commozione la generazione precedente, i padri Giorgio e Bernardo e alcuni momenti difficili, come la crisi mondiale che tra il 2008 e il 2009 portò l’azienda da un fatturato di 126 milioni a 'soli' 25 milioni in pochi mesi, e in seguito le vicissitudini dovute al Covid e allo stop delle transizioni con il mercato dell’est Europa, a causa del conflitto Russo-Ucraino.

“Situazioni da cui siamo venuti fuori rimanendo uniti e con tanto lavoro di squadra che ci ha permesso di perseverare, riprendere quota e di affidarci oggi ai nostri giovani con fiducia” ha sottolineato il presidente Dario Rolfo.

La Rolfo S.p.A esporta fra l’80 e il 90% della sua produzione ed è leader mondiale del settore, grazie al contributo di 400 dipendenti suddivisi nei tre stabilimenti braidesi.

Come ha affermato Mariano Costamagna, presidente Confindustria Cuneo, “La Rolfo rappresenta l’immagine della continuità aziendale, sa affrontare i grandi cambiamenti nel mondo della mobilità e della meccanica, risultando un’eccellenza nel mercato internazionale”.

I saluti finali sono arrivati dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per una conclusione all’insegna dell’ottimismo rispetto alla vocazione imprenditoriale di tutto il cuneese, panorama nel quale la famiglia Rolfo rappresenta un esempio di continuità e unione d’intenti.