Incidente a Barge, stasera 29 ottobre, verso le 19.30. Due vetture si sono scontrate lungo la provinciale 29 in direzione della Crocera. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e Barge per le operazioni di estricazione del ferito, affidato poi alle cure del 118.

Due, in totale, le persone rimaste ferite, nessuna sembrerebbe in modo grave. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità in loco.