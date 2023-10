Il risparmio: una ricchezza al servizio delle nuove generazioni, con l'educazione

Fra il 30 e il 31 ottobre si svolgono gli eventi connessi alla giornata mondiale indetta dall'associazione Acri, e dal suo Presidente Francesco Profumo, per quanto riguarda l'Italia.

L'educazione finanziaria si conferma una leva strategica per trasformare un enorme stock giacente, stimato in oltre 5000 miliardi di euro tra titoli mobiliari e immobiliari, in un fattore produttivo dinamico e proattivo. In sintonia con tale orientamento si pongono i manuali redatti dal Professor Beppe Ghisolfi, attuale rappresentante italiano nel gruppo mondiale delle Casse di risparmio, che nel 2018 intervistò il Professor Profumo nel best sellers avveniristico "Banchieri", prima che questi assumesse la presidenza di Acri.

Prende forma l'ordine del giorno dei lavori di quella che, sotto l'egida di Acri - l'associazione nazionale delle casse di risparmio e delle fondazioni di origine bancaria - sarà celebrata come la novantanovesima giornata mondiale del risparmio, all'auditorium della Tecnica di viale Umberto Tupini 65. Il titolo della giornata, programmata per il 31 ottobre, con inizio alle ore 10 e 30 e iscrizioni ai lavori a partire dalle 9 e 30, verterà su "Scelte consapevoli, educazione, responsabilità: la sfida del risparmio per le nuove generazioni". Oltre allo stesso Profumo, prenderanno la parola come relatori d'onore il vertice di associazione bancaria italiana, ABI, Antonio Patuelli, il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il Governatore uscente di Banca d'Italia Ignazio Visco, che concluderà pertanto il proprio incarico alla guida di palazzo Koch parlando di fronte alla riunione plenaria dei presidenti delle Casse di risparmio e delle fondazioni ex bancarie.

La giornata del 31 viene preceduta da quella del 30 ottobre, nella sede Acri sita in via del Corso 267 sempre a Roma, per lo svolgimento della 23esima edizione della conferenza stampa congiunta con la prestigiosa società demoscopica Ipsos, per la presentazione del dossier statistico su Italiani e Risparmio, che verrà illustrato dal presidente dello stesso istituto Ipsos, Nando Pagnoncelli. Le prime indicazioni che emergono da esso appaiono molto significative: quattro risparmiatori su dieci sono infatti orientati a investire, con l'obiettivo di salvaguardare le proprie giacenze monetarie dalla perdurante minaccia inflazionistica e di trarre un reddito integrativo per il medio periodo. Il Governo Meloni sembra orientato a incoraggiare tale tendenza sia lanciando l'operazione fiducia sui BTP, ancorandone il rendimento all'inflazione ed escludendoli dal calcolo dell'ISEE (che con una soglia più bassa agevola in definitiva l'accesso di più persone ai servizi pubblici gratuiti); sia riformando il mercato dei capitali per investimenti trasparenti nei settori produttivi nazionali, mediati dai fondi comuni e dai titoli di debito e di capitale certificati, attraverso programmi ministeriali di educazione finanziaria e di informazione leggibile indirizzata al risparmiatore medio retail.