Al Castello della Manta per scoprire il programma per i più piccoli di Scrittorincittà

Da sempre Scrittorincittà, che si apre a Cuneo dal 15 al 19 novembre, dedica ai bambini e ai ragazzi una parte importante del suo programma. E’ una tradizione che prosegue anche quest'anno, sul fil rouge del tema 2023 “Argento Vivo”: proprio come si dice dei ragazzi che non stanno mai fermi. Anche di quelli birichini. E come è la lettura, attività preziosa di vero movimento".

In questa direzione entra in scena nella rassegna alla sua 25° edizione, venerdì 3 novembre il Castello della Manta, bene del Fai dal 1985, che diventa il luogo suggestivo e l’occasione per scoprire il programma ragazzi del Festival, con Andrea Valente. Lo scrittore illustratore, a Cuneo, per Scrittorincittà è giunto per la prima volta nel 2006 e da allora, ci è tornato ogni anno, prima come autore, poi come curatore del programma ragazzi.

Sarà lui a raccontare alle 18 nell’affascinante Salone delle Grottesche, le proposte che la rassegna dedica ai più giovani, in un incontro in cui non mancheranno le anticipazioni sul suo nuovo libro sul quale Valente sta disseminando indizi sui social, dalla lunghezza, 128 pagine, all'autrice delle illustrazioni, Martina Motzo.

Oltre a questo ideale tour guidato negli appuntamenti, nell’iniziativa promossa da La Stampa, i partecipanti all'evento avranno anche l'opportunità di scoprire il Castello della Manta grazie a una visita guidata alle 17 a cura del Fai. "Siamo molto felici di ospitare la presentazione delle proposte per bambini e ragazzi di Scrittorincittà - dice Silvia Cavallero, property manager del Castello della Manta -. Come Scrittorincittà da 25 anni fa appassionare alla lettura i più piccoli, anche il Castello della Manta attraverso le sue attività per le scuole e per le famiglie favorisce la creazione di una cultura del patrimonio già in tenera età». Se nell'epoca pre-Covid il Castello della Manta accoglieva 10 mila studenti all'anno in visita d'istruzione, adesso il numero, in vigorosa risalita, si attesta già sui 7 mila".

Per partecipare alla presentazione del programma infanzia di Scrittorincittà e alla visita guidata è possibile scrivere all'indirizzo mail faimanta@fondoambiente.it.