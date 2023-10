Grande partecipazione all’Iris di Dronero per la serata di beneficenza per le case di riposo: raccolti 1325 euro

Grande partecipazione ed emozione ieri sera, sabato 28 ottobre, al cinema teatro Iris di Dronero per la serata benefica organizzata dal progetto di comunità “Val Maira Insieme” a favore delle case di riposo della zona.

La musica di De Andrè, fatta rivivere dal gruppo Il Colore del Vento, e le poesie lette da Livia Carbone, tra una canzone e l’altra, hanno dato vita ad una serata di ascolto delle emozioni più intime, ma soprattutto di quanto sia davvero importante tendere la mano ed aprire il proprio cuore. “Una comunità può dirsi tale quando si prende cura prima di tutto dei bambini e degli anziani - dice l’assessore Maria Grazia Gerbaudo - Come amministrazione comunale abbiamo da subito appoggiato questo evento. Le nostre strutture vanno avanti non con poco sforzo e meritano tutta la nostra attenzione. Gli operatori si occupano con dedizione dei nostri anziani ed loro vorrei rivolgere un profondo ringraziamento, come anche il progetto Val Maira Insieme, nella tenacia in particolare dei suoi volontari.”

Così, attraverso una libera offerta, le persone hanno potuto sostenere concretamente le seguenti strutture: la casa di riposo Opere Pie Droneresi e l’ospedale civile San Camillo De’ Lellis di Dronero, la casa di riposo Don Grassino di San Damiano Macra e la casa di riposo Alessandro Riberi in frazione Bassura di Stroppo.

Il progetto di comunità "Val Maira Insieme", finanziato dalla Fondazione CRC attraverso la partecipazione al bando "Residenze di Comunità", promuove un nuovo modello del prendersi cura della popolazione anziana, mettendo in atto azioni che favoriscano l’aumento di integrazione sul territorio contrastando l’isolamento delle singole individualità.

Alpini e volontari ieri sera hanno raccolto le offerte, consegnando alle persone una penna di ricordo. 1.325 € la cifra in totale donata, in una testimonianza di grande generosità. “Grazie al gruppo I Colori del Vento per averci riempito il cuore di De Andrè - dicono gli organizzatori - alla professoressa Carbone che ha recitato in modo superlativo le poesie scelte, ad Amedeo che ci ha aperto il teatro e supportato in tutto, al comune di Dronero che c'è l’ha dato gratuitamente, alla Fondazione CRC per il sostegno, ai volontari, agli alpini, a tutti. Grazie a chi è venuto da vicino e chi da lontano”.