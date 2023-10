Ultima domenica di ottobre da trascorrere nella Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Fiere e manifestazioni





Ad Alba prosegue anche questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace dalle 9 alle 20; sempre oggi ci saranno il grande mercato ambulante e il mercato di Campagna Amica. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

In questo fine settimana, fino al 1°novembre, Piazza Risorgimento e via Cavour ospiteranno Langhe e Roero in piazza, prodotti esclusivi o particolarmente legati alla tipicità del territorio, assieme ad altre eccellenze enogastronomiche della provincia Granda.

Saranno presenti direttamente alcune aziende vinicole oltre ad una grande enoteca, dove saranno presentate in degustazione tante etichette di Langhe e Roero. In Piazza Risorgimento si terranno degustazioni, analisi sensoriali e seminari di Nocciola Piemonte IGP delle Langhe.

Info: www.fieradeltartufo.org

Sempre ad Alba, fino al primo novembre, c’è Albaland, il Luna Park più grande della Granda che promette divertimento straordinario per tutti, con un calendario ricco di eventi, spettacoli e promozioni. Info: www.facebook.com/albaland

In occasione della Fiera, le cantine della Langa e del Roero aprono le porte ai visitatori. Per saperne di più cerca le Cantine aperte su: https://langhe.net/eventi





Calici e Forchette, Peccati di Gola - XXV Fiera Regionale del Tartufo e Colori delle Alt(r)e Langhe si svolgerà nel quartiere Breo di Mondovì fino al 1° novembre.

Oggi tutte le aree tematiche del quartiere saranno aperte al pubblico dalle ore 9 alle 20. Le aree ristorazione di Piazza Santa Maria Maggiore, Osterie della Tradizione, e Corso Statuto, Cibo di strada gourmet, resteranno aperte fino alle 23. Sono in programma masterclass, talk al circolo di lettura, aperitivi. Oggi è prevista l’esibizione musicale itinerante con i Gat Ross, folklore di Langa.

Il Liceo Vasco Beccaria Govone aprirà le sue porte a visitatori e curiosi con l’iniziativa “La scienza è servita”, un fine settimana in cui arte e cultura si uniranno ai sapori del territorio: dalle 10.00 alle 18.00, studenti, docenti, personale scolastico e membri dell’Associazione Ex Allievi condurranno il pubblico alla scoperta del ricco patrimonio artistico del Chiostro e della Cappella del Liceo, tra i libri antichi della Biblioteca storica e il Museo del tempo.

Info e programma completo: https://peccatidigolamondovi.it





A Brondello, nell’incantevole Val Bronda, appuntamento nel fine settimana con la Sagra d’autunno “Il ritorno dei mundajè”. Oggi ci sarà la Sagra con i sapori del territorio e banchi di artigianato. A pranzo polenta, salsiccia e formaggi. Pomeriggio in musica con Sonia De Castelli e il gruppo occitano I Sensa Nom. Per le vie del paese, saranno previste animazioni con Ludorespiro (giochi di una volta), Anabel Caricature, Redskin Ranch (passeggiate a cavallo per i bambini), le maschere della Valle Bronda.





La Mostra ovina della razza Sambucana e Fiera dei Santi è in calendario questo ultimo fine settimana di ottobre a Vinadio. La manifestazione vedrà la presenza di circa duecento capi tra pecore, agnelli e arieti di razza Sambucana, appartenenti ad una trentina di allevatori locali, che verranno premiati con le “sounaios”, le campanelle con il tradizionale collare in legno. Oltre all’esposizione ovina e alla grande mostra mercato di prodotti locali, sono previsti diversi momenti di incontro e intrattenimento. Per tutta la giornata Grande Castagnata e vin brulè sul ponte del Revelin, e musica tradizionale per le vie del paese. All’interno della manifestazione l’Ecomuseo della Pastorizia propone momenti laboratoriali dedicati alla scoperta della lana sambucana, prezioso prodotto derivato dall’allevamento ovino, rivolti a grandi e piccini.

Info: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it e www.comune.vinadio.cn.it





A Magliano Alfieri si terrà in questo fine settimana la Festa dello Zafferano. Questa domenica, il fulcro sarà il salone degli stemmi del castello. Dalle 10.15, ci sarà il convegno “Zafferano: radici nel passato e scommessa per il futuro” con il nutrizionista Giorgio Calabrese, la giornalista enogastronomica Teresa Baccini e Giancarlo Montaldo di “Barolo & Co”. A seguire, è in programma n un pranzo “A tutto zafferano” con la partecipazione di Roberto Sambo, al salone Riez di frazione Sant'Antonio. Info: pagina Facebook proloco Magliano Alfieri.





A Barolo oggi, domenica 29 ottobre, dalle 11, è in programma “A tutta trippa”. Il paese accoglierà i visitatori con l’offerta del gustoso minestrone a base di trippa, preparato dai macellai barolesi secondo l’antica ricetta della macelleria Sandrone. Il menù comprende tante specialità con preparazioni a base di trippa, dal salame di trippa di Moncalieri, alla rustìa di Villanova Mondovì. Ad accompagnarle ci saranno altre golosità locali: formaggi e salumi Dop, salsiccia in umido con polenta, tartufi d’Alba, acciughe, dolci e, da Garessio, le castagne dell’alta Val Tanaro e il Barolo dei produttori del paese. La giornata di festa sarà accompagnata dalle musiche popolari del duo Barot band. Info: www.comune.barolo.cn.it





A Savigliano il progetto “SantaRosa – Prospettive Cittadine” è in calendario in questo fine settimana in piazza Santarosa con l’obiettivo di valorizzare la Torre Civica e l'edicola sottostante.

La Torre Civica sarà aperta, fruibile e diventerà luogo di intrattenimento e cultura e anche oggi si potrà partecipare alla visita della Torre, dalle 10 alle 11, e si proseguirà dalle 11.45 alle 13.15 con “Un palco per una voce”, aperitivo musicale a cura di Sara Fracchia. Dalle 15 alle 17, spazio a “Fantasia e colore sulla Torre”, truccabimbi a cura della Ludoteca di Savigliano. In conclusione, dalle 18 alle 19.30, “Cosa si nasconde in soffitta? - Usi e costumi della tradizione funebre nel territorio pedemontano”, a cura di Daniel Roux. Info: www.comune.savigliano.cn.it e prenotazioni: info@elisarosa.it





Aspettando Halloween





A Monticello d’Alba, con partenza ogni ora, il Castello sarà aperto oggi per le classiche visite guidate dell’interno del maniero, una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali del Piemonte. In occasione della festa di Halloween, verrà proposto, sempre questa domenica e su prenotazione, l’Halloween Family Tour, il tour ambientato all’interno del Castello, pensato per famiglie con bambini. In occasione della visita, i bimbi e i loro genitori, potranno ammirare le armi e le armature, i quadri, gli affreschi… e molto altro ancora! Martedì 31, saranno proposte visite al buio durante le quali la guida, munita di una torcia, rivelerà i segreti del castello. Info: www.turismoinlanga.it/en/notte-al-castello-halloween-2023





Il Calderone Magico è un’attività didattica alla Castiglia di Saluzzo in occasione di Halloween. Nel pomeriggio di questa domenica, 29 ottobre, in attesa del giorno più spettrale dell’anno, l’antico castello di Saluzzo aprirà le porte ad apprendisti maghi e aspiranti streghe che vogliono imparare tutti i segreti delle pozioni magiche. I piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta di erbe, frutti e altre sostanze naturali che sapientemente mescolati, pestati e cotti daranno vita a intingoli e strani intrugli dai poteri miracolosi. Attività consigliata per bambini dai 5 ai 10 anni. Ritrovo e partenza dalla biglietteria della Castiglia alle 16 (Piazza Castello, 1).

Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzoKids





Al Castello della Manta questa domenica è in programma la visita guidata speciale per famiglie “Senza paura al Castello”, aspettando Halloween tra le mura del Castello della Manta, con cavalieri, dame e antichi racconti. Metti un Castello e le sue stanze, tra cavalieri, armature, dame e antichi racconti... aggiungi un bosco e un giardino da scoprire, tra leggende e storie antiche… pensa all'autunno, alle foglie colorate che cadono e al morbido tappeto profumato di muschio, prato e legno che si sedimenta sul suolo del bosco... vieni a vivere Halloween con noi!

Info: https://fondoambiente.it/eventi/senza-paura-un-pomeriggio-al-castello





All'ombra del Monviso si prepara un paurosissimo Halloween. Fino al 5 novembre, a Pian Munè, Paesana, sono in programma appuntamenti, camminate, laboratori e molto altro. Il Bosco della Trebulina entrerà nelle tenebre e si vestirà di paura. Ingresso libero. Questa domenica, 29 ottobre, la passeggiata nel Bosco spaventoso sarà di giorno, con la guida naturalistica Elisabetta, per una festa d’Halloween al rifugio. Camminata a scelta alle ore 11 oppure alle ore 14; la partecipazione è gratuita. Merenda paurosa al pomeriggio al costo di 4 euro.

Info: www.facebook.com/PianMune





Questa domenica, 29 ottobre, il Parco del Monviso organizza “Selvatici come il gatto”, un’attività didattica per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età alla scoperta di un animale schivo e misterioso, il gatto selvatico. Il laboratorio è organizzato in occasione della festa di Halloween e si svolge nei locali del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello (piazza Denina 5). La partecipazione è gratuita, l’evento si svolge in due turni di un’ora e 30 minuti ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.30; sono disponibili dieci posti per ciascun turno. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di sabato 28 ottobre dal sito w ww.parcomonviso.eu





Spettacoli e musica





Questa domenica, 29 ottobre, il concerto “La Divina - Omaggio a Maria Callas”, darà il via alla rassegna autunnale di "Incontri d'Autore". L’appuntamento è per le 16 nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15 a Cuneo. Sul palco la soprano Fernanda Costa accompagnata da Andrea Albertini al pianoforte, Maria Paola Bidone voce recitante, immagini e video a cura di Sofia Baiardi. Giunta alla sua 19ª edizione, la rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano col contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt, e il patrocinio del Comune di Cuneo. Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it , cell. 333.4984128 - 393.3314628.

www.targatocn.it/2023/10/20/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/la-divina-omaggio-a-maria-callas-apre-la-rassegna-autunnale-di-incontri-dautore.html









Fino a domenica 5 novembre a Saluzzo appuntamento con Uvernada, che farà conoscere le sonorità delle Terre del Monviso e la cultura occitana. Oggi, domenica 29 ottobre, l’Ala di Ferro ospiterà dalle ore 10 e per tutta la giornata una mostra mercato di liuteria, coltelleria e artigianato delle Valli occitane e delle Terre del Monviso, con numerosi espositori e incontri con gli artigiani a cura di Aldo Papa. In contemporanea, si tiene Lo Caire, l’angolo della cultura occitana: Rosella Pellerino presenta un confronto su storia, coltelleria e artigianato. Sin dal mattino Saluzzo sarà invasa dalle sonorità occitane con un passacharriera per le vie pedonali e del centro storico. Dalle ore 15, sempre sotto all’Ala di Ferro di piazza Cavour di nuovo spazio alla musica e al ballo prima con Madaski che remixerà le nuove canzoni dei Lou Dalfin, a seguire a salire sul palco saranno loro, la formazione guidata da oltre 40 anni da Sergio Berardo, i Lou Dalfin per il loro grande concerto. Info: www.occitamo.it/2023/10/12/uvernada-dal-27-ottobre-al-5-novembre-2023





Fino ad oggi, domenica 29 ottobre, a Cuneo si svolgerà il Multicolor festival, manifestazione organizzata con l’obiettivo di celebrare la diversità culturale e promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale e convivenza civile. Sono in programma concerti, workshop, attività per famiglie ed eventi dedicati alla world music, al canto, alle arti visive e alla danza, con ospiti internazionali e ingresso gratuito. Oggi si partirà alle 10 con il laboratorio artistico di illustrazione per bambini dai 5 ai 9 anni presso la Casa del Quartiere Donatello. Alle 17.30 in piazza della Costituzione, aperitivo interculturale seguito da un’originale parata che si concluderà alla Casa del Quartiere Donatello per il concerto finale. Alle 18.30 Folikela concert con Moussa Sanou e Cheikh Fall e performance pittorica live con Roberto Rusignuolo.

Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/multicolor-festival





Questa domenica a Cuneo ultimo appuntamento del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo”, rassegna che porta la musica antica nei siti storici del capoluogo provinciale con una proposta in grado di soddisfare i gusti di ogni fascia d’età. Il programma del fine settimana e dell’intera manifestazione si concluderà oggi alle 21 al teatro Toselli con l’opera in nove scene “Corradino”, diretta da Maurizio Fornero con Maria Paola Viano alla regia (ingresso da 10 euro, biglietti in vendita su www.ticket.it ). Info: www.modulazioni.net/calendario





Appuntamento in questo fine settimana con i concerti ad ingresso libero eseguiti dagli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Oggi, 29 ottobre, presso il Centro Incontri di Rittana, alle 17.30 si esibiranno il Duo flauto chitarra Rebecca Vescovi, Gabriele Manfredi e il Duo clarinetto chitarra Sara Borroero, Gabriele Manfredi. Info: www.facebook.com/distrettomontagnafutura





Per la rassegna di teatro per famiglie “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro” all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo appuntamento oggi, domenica 29 ottobre, alle 17.30

con Catalyst, “OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco”. Dai 3 anni.

Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle 11 fino al 26 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Appuntamento questa domenica con un trio di solisti spagnoli nell’interpretazione della versione storica in forma cameristica del celebre Concerto triplo di Beethoven, con Joaquín Palomares al violino e i fratelli David e Carlos Apellániz al violoncello e pianoforte.

Info: www.albamusicfestival.com

In occasione della rassegna "Domenica musica!" a cura della Fondazione Fossano Musica, questa domenica alle 11.00 presso Palazzo Burgos a Fossano concerto Duo pianoforte e violino: Roberto Ranfaldi - Maurizio Baglini, musiche di J.Brahms e C.Franck. Ingresso gratuito.

Info: https://fondazionefossanomusica.it





Castelli aperti, arte e cultura





In Valle Pesio, fino a questa domenica, è in programma il festival Parole delle Terre Alte, con incontri, docufilm e castagnata finale. Ecco il programma di oggi: alle 15.00 presso la Certosa di Pesio, proiezione del Docufilm "Innesti", di Sandro Bozzolo. Ettore Bozzolo, padre del regista e protagonista del film, sarà presente alla proiezione, al termine della quale sarà disponibile per domande e riflessioni. Modera Luca Lingua, Presidente dell'Associazione Amici Alta Valle Pesio. Sempre alle ore 15.00, presso i locali dell'ex asilo della frazione San Bartolomeo, l'Associazione Amici Alta Valle Pesio, in collaborazione con La Chiusana, ha organizzato la "Castagnata in allegria!". Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio





Termina la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oggi, domenica 29 ottobre, e mercoledì 1° novembre saranno le ultime due giornate della stagione per scoprire l’immenso e sorprendente patrimonio storico del territorio. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e alla Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it





Oggi, domenica 29 ottobre, ultimo appuntamento Castello di Magliano Alfieri con "Al Museo in famiglia": per tutta la giornata si potrà acquistare un kit gioco per scoprire i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero. Info: www.barolofoundation.it/it





A Bra ultimo fine settimana per godersi il parco della Zizzola e ammirare il museo ospitato all’interno del monumento simbolo della città. La struttura e il parco che la circonda saranno accessibili questa domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato e con ingresso gratuito.

Info: www.turismoinbra.it





Doppio appuntamento con l’arte e la cultura, questa domenica, 29 ottobre a Busca: sarà possibile abbinare, con un solo biglietto da 12 euro, la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” ed una visita guidata alle cave di alabastro rosa con l’accompagnatore naturalistico Marco Sarale. “L’altra metà” è ospitata in casa Francotto e raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri. Per l’escursione alle Cave l’appuntamento è alle 10 oppure alle 14.30 di fronte a Casa Francotto; obbligatorio prenotare. Sempre oggi chi lo desidera potrà visitare gratuitamente la cappella di San Giacomo Maggiore con la guida Monica Giraudo. Info: www.comune.busca.cn.it





Prorogata fino ad oggi, 29 ottobre, l’apertura del Castello di Casotto, nel comune di Garessio,

una delle residenze reali più affascinanti. Il maniero, che si erge sui resti di un antico monastero certosino, fu acquisito dai Savoia e trasformato in residenza di caccia da Carlo Alberto. Immerso e nascosto tra boschi secolari, in un luogo originariamente scelto per la preghiera e la meditazione, il Castello di Casotto sorprende e conquista. Per visite guidate è consigliata la prenotazione.

Info: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto





A Mondovì Infinitum, in occasione della manifestazione “Calici e Forchette – Peccati di Gola”, propone l’ingresso promozionale a 3,00 € questo fine settimana dalle 10.00 alle 19.00.

Info: www.infinitumondovi.it e pagina Facebook.





Dopo che nel corso dell’estate oltre 700 visitatori hanno passeggiato tra le mura cinquecentesche e ammirato gli affreschi delle cappelle sotterranee, nella cornice del panorama mozzafiato su Ceva e dintorni, il Forte di Ceva sarà aperto oggi, 29 ottobre. È possibile visitare il sito in autonomia, oppure usufruire del servizio di visita guidata da parte del personale Itur.

Info: www.fortediceva.it