Farinèl/Grazie a storie come quella della Rolfo Spa, dal 1885 a Bra, è ancora possibile dire: “Il futuro è adesso”

Nella provincia che ha visto nascere l’epopea della famiglia Ferrero, la famiglia di imprenditori di origine italiana oggi più influente nel mondo, Confindustria Cuneo e Città di Bra celebrano un’altra grande dinastia di imprenditori: i Rolfo di Bra.

«Il futuro è adesso», non poteva esserci titolo più azzeccato per un evento dedicato a un’azienda che ha saputo superare innumerevoli crisi del settore e rinnovarsi continuamente puntando sull’innovazione e su un radicamento sempre più forte in via IV Novembre, dove la Rolfo è nata nel 1885.

L’occasione non è stata nemmeno un anniversario “comandato” perché per i 140 anni bisognerà aspettare il 2025, ma per questo assume ulteriore valore la celebrazione voluta dalla città di Bra e da Confindustria Cuneo per una famiglia che da cinque generazioni è legata alla città della Zizzola e al braidese.

Alla Rolfo sono legate le storie di migliaia di braidesi, tra cui la sua, come ha ricordato il primo cittadino Gianni Fogliato e non è un caso che tutto il pubblico si sia alzato in piedi quando sul palco sono saliti Dario, Roberto e Daniela Rolfo, in rappresentanza della numerosissima famiglia.

UNA STORIA UNICA

La storia dell’azienda leader nel mondo nella produzione di bisarche parte nel 1885, quando lo sviluppo dell’industria siderurgica, chimica e meccanica, inizia a togliere manodopera all’agricoltura. Tra chi decide di lasciare la dura vita dei campi vi è Giorgio Rolfo che in giovane età apre la propria bottega da carradore per la costruzione di carri e carrozze, per più di mezzo secolo, fino alla scomparsa avvenuta nel 1941.

A prendere le redini dell’azienda è il figlio Antonio che deve riconvertire la produzione per non scomparire di fronte all’avvento del motore a scoppio. I Rolfo iniziano a riparare carrozzerie di automobili, camion e autobus. Altri carradori, invece, non comprendono le mutate esigenze del mercato e vengono spazzati via.

Nel 1943, appena due anni dopo la morte del fondatore Giorgio Rolfo, scompare improvvisamente anche Antonio Rolfo.

Tutta la responsabilità della bottega ricade allora sulle spalle dei due suoi figli, il diciannovenne Giorgio (classe 1923) e il sedicenne Bernardo (classe 1926, mancato nel 2008), che dalla loro avevano il fatto di essere nati e cresciuti nella bottega ove avevano lavorato fin dai 13 anni.

I due fratelli sono complementari: Bernardo si interessa agli aspetti amministrativi, Giorgio al lavoro d’officina. I due fratelli reggono all’urto del secondo conflitto mondiale e la svolta arriva nel 1948 quando incontrano Giovanni Ferrero che stupito e forse un po’ incuriosito dal trattare importanti commesse con due ragazzi poco più che ventenni, per metterli alla prova, assegna una riparazione che avrebbero dovuto iniziare il giorno successivo, pensando a un insuccesso dei due giovani.

Il lunedì il fondatore, con il fratello Pietro, del colosso albese, ricompare nell’officina e vedendo i due ragazzi lavorare duramente si ricrede. Da quel momento inizia un rapporto lavorativo fortissimo con la Rolfo che ottiene la prima importante commessa della sua storia.

Fin da quel momento per l’azienda braidese assume un forte valore la formazione per essere sempre aggiornati sull’evoluzione tecnologica dei mezzi. I fratelli imparano a stuccare e seppiare gli automezzi, tecnica che rende possibili lavori e verniciatura qualitativamente superiori, permettendo anche riparazioni critiche, cercando di carpirne tutte le malizie.

Grazie alle competenze maturate nel settore verniciatura, mutuate dagli insegnamenti di una carrozzeria di Carmagnola che verniciava auto fuori serie, la Rolfo ottiene l’appalto di verniciatura di 5 veicoli della Cinzano.

La nuova svolta arriva negli anni Sessanta quando Giorgio e Bernardo Rolfo capiscono che il futuro non è nella trasformazione delle autovetture, settore in cui andrebbero a scontrarsi con grandi aziende legata alla Fiat e allora iniziano realizzare ed elaborare diversi tipi di veicoli fino a progettare le prime bisarche.

Costruire rimorchi per il trasporto delle vetture è un lavoro complesso che richiede grande capacità e perizia, acquisita nel tempo dalle esperte maestranze della carpenteria meccanica.

Dopo una lunga fase di studio e la progettazione di stampi e macchinari per la produzione di pannelli isotermici, iniziano, inoltre, i primi allestimenti di veicoli in vetroresina per il trasporto di merci deperibili (furgonature isotermiche).

Tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso Rolfo avvia la produzione di molti prodotti, per veicoli speciali come trasporto di vetture di Formula 1 per la Ferrari, per trasporto del dirigibile della Goodyear per il trasporto delle bevande, tra i clienti si annovera anche la Coca-Cola.

All’inizio degli anni Ottanta la Rolfo ottiene una importante commessa pubblica: la fornitura di furgonature medie e pesanti per il ministero delle Poste.

Dopo aver fatto operato in tanti e diversi ambiti produttivi, i Rolfo decidono che la strada giusta da seguire è quella di una sempre più forte specializzazione. Viene quindi decisa la sospensione della produzione di cassoni ribaltabili, mezzi per il trasporto bestiame e furgoni per traslochi speciali per concentrarsi sui veicoli per il trasporto delle vetture.

Ci riesce bene al punto che oggi Rolfo è il leader mondiale nel settore delle bisarche e ora è proiettata verso il futuro anche grazie all’ingresso di Franco Fenoglio, personaggio di spicco nel mondo del veicolo industriale e dell’automotive.

Classe 1953, da Pinerolo, nel 1991 entra in Iveco scalando tutta la gerarchia aziendale diventando prima direttore commerciale, poi Senior Vice President Sales and Marketing e infine Executive Vice President International Operations and Business Development occupandosi della gestione delle aree extra-Europa di interesse strategico.

Un’esperienza internazionale che lo porta dal 2005 al 2007 a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato di New Holland Construction Equipment S.p.A. e dal 2007 al 2012 è stato Direttore Divisione Veicoli Commerciali di Piaggio. Dall’aprile 2012 diventa presidente e amministratore delegato di Scania Italia e dal 2015 è presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE, l’associazione delle Case automobilistiche estere in Italia.

A fine 2021 l’addio a Scania per la nuova sfida in Rolfo: favorire il passaggio generazionale dalla quarta alla quinta generazione, un passaggio che ieri sul palco del teatro Politeama ha vissuto un momento fondamentale per proiettare l’azienda in un futuro che è già qui, che è, appunto, adesso.