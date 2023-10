Busca, diventano “civici” gli ultimi due consiglieri comunali del M5S in provincia

Erano rimasti gli ultimi due consiglieri comunali targati Movimento 5 Stelle in tutta la provincia di Cuneo.

Ora, Silvia Gollè e Luca Pavan, consiglieri comunali di Busca, hanno deciso di ammainare i vessilli pentastellati per costituire un gruppo civico in municipio denominato “Lista Civica Busca 2023”, probabilmente in vista delle amministrative 2024.

Nel 2019, Silvia Gollè era stata una dei tre candidati sindaci, insieme a Marco Gallo e ad Eros Pessina.

La competizione elettorale era stata vinta da Gallo (4468 voti pari al 74,03%), seguito da Pessina (1011 voti, 16,75%) e dall’esponente 5 Stelle Gollè (556 voti, 9,21%).

La scelta civica dei due consiglieri buschesi evidenzia le difficoltà di un Movimento che non è mai riuscito a radicarsi realmente sul territorio cuneese, pur avendo avuto tra le sue fila la due volte ministra Fabiana Dadone.

Dal picco massimo ottenuto in Granda alle politiche del 2013 col 26,3%, i consensi al Movimento, fondato da Beppe Grillo e ora nelle mani di Giuseppe Conte, sono andati sempre calando fino ad arrivare al 9,6% delle europee 2019.

Alle politiche del 2018, in provincia, la percentuale oscillava tra il 22,4% (collegio camerale di Cuneo) e il 23,1% (collegio di Alba).

Alle regionali di quattro anni fa, la percentuale si era ulteriormente abbassata scendendo all’8,10%.

Nell’ultima consultazione politica nazionale del 25 settembre 2023, alla Camera il Movimento ha ceduto ancora terreno: 13.119 voti (6,46%) nel collegio di Cuneo e a 15.234 (8,31%) in quello di Asti-Alba-Bra.

La tornata amministrativa del 12 giugno 2022 ha segnato anche la fine della rappresentanza nel municipio di Cuneo, dove la candidata sindaco pentastellata, Silvia Cina, non è riuscita a raggiungere il quorum per garantire almeno un seggio al Movimento nel Consiglio comunale della città capoluogo.

A questo punto, l’esponente politico più alto in grado nel Cuneese, rimasto anche l’unico rappresentante della Granda considerando tutti i livelli istituzionali, è il consigliere regionale albese Ivano Martinetti, il cui mandato scade nel 2024.

Martinetti, in base allo statuto del partito, può essere ricandidato per un secondo mandato.

Non avendo i 5 Stelle la figura né di un segretario né organi di partito, sarà lui a dover pensare, insieme alla sua ricandidatura, ad eventuali liste per le comunali di Alba, Bra, Fossano e Saluzzo e di eventuali altri Comuni.

Un’impresa - date le premesse – che sarà tutt’altro che una passeggiata.