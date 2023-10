Marco Gallo sulla Sanità piemontese: "Dalla sua tenuta dipende gran parte del futuro"

Marco Gallo, prossimo alla scadenza del secondo mandato come sindaco di Busca, ha già espresso la sua disponibilità a candidarsi al fianco del presidente uscente della Regione Alberto Cirio in vista delle elezioni di giugno 2024, quando i piemontesi saranno chiamato alle urne.

Professionista in ambito sanitario, presidente dell'Assemblea dei sindaci della Asl Cn1, Gallo ambisce a portare il suo contributo a livello regionale proprio nella Sanità piemontese, in un momento cruciale per la sua riorganizzazione, in particolare in Granda, dove si costruiranno due nuovi nosocomi.

Futuro ma anche e soprattutto presente, tra liste d'attesa lunghissime e sanitari in fuga. Marco Gallo interviene proprio su questo tema: "Le liste d’attesa sono certamente un problema enorme che riguarda in questi tempi la sanità. La Regione ha adottato ultimamente diverse misure per contrastare il fenomeno, ma sicuramente ancora molto resta da fare.

È necessario, ad esempio, rivedere alcuni meccanismi del CUP regionale, perché non è accettabile che si proponga ad un anziano che risiede in Valle Varaita o nel Monregalese o a Cuneo di andare a Biella, a Verbania o a Vercelli per una visita specialistica. E in questo senso occorre lavorare su tre obiettivi: competenza delle cure, governance, tecnologia. Ecco il nostro modello di sanità 4.0. Per arrivarci bisogna partire dalle sfide di oggi: le liste d’attesa vanno riviste però in modo sistemico. Non fine a loro stesse, voglio dire, ma come cartina di tornasole dell’altra grave crisi che ereditiamo dal Covid: la carenza di personale medico.

Penso tuttavia che tutto il sistema del welfare sia da riorganizzare e che dalla sanità dipende certamente gran parte del futuro. Dalla sua tenuta passa tutto il modello sociale intorno a cui vogliamo strutturare le nuove generazioni, garantendo a quelle attuali performance sanitarie adeguate. Domanda ricorrente: il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina ha senso? Fino a che punto? E le specializzazioni? Da questi interrogativi occorre partire".



Interrogativi, questi ultimi, sui quali la Regione può poco e che richiedono decisioni e azioni a livello nazionale.

Ma sul piano regionale è possibile fare molto: hub, spoke, medicina di territorio, case della salute... E' necessario strutturare l'offerta sanitaria di una provincia estesa e complessa. Tralasciando campanilismi e rivalità tra ospedali, come evidenzia lo stesso Gallo: "Come cittadino di questa provincia, e sindaco, non posso che essere felice se l’offerta di sanità pubblica sul nostro territorio cresca qualitativamente e quantitativamente. La Regione è l’ente cui è demandata la programmazione. E a questo mi atterrei: i fatti. Più volte da parte della Regione è stato confermato e ribadito il ruolo cardine dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle: la sua autorevolezza anche in ambiti di elevatissima specializzazione – ricerca e sperimentazioni cliniche – resta indiscussa ed il Piano Socio-Sanitario non è derogabile. Ora occorre proseguire senza altri intoppi nel percorso di costruzione del nuovo Ospedale a Confreria come è stato deciso all’unanimità (con un solo astenuto) nella conferenza dei sindaci dell’AslCn1 ed in consiglio comunale a Cuneo. In questo senso sono state fornite dai vertici regionali delle rassicurazioni ed è stato recentemente illustrato il cronoprogramma aggiornato. Come presidente della conferenza vigilerò attentamente sui prossimi passi che saranno fondamentali per arrivare alla gara di appalto per una struttura che risulta essere fondamentale non solo per il quadrante di Cuneo, ma per tutta la Provincia".

Anni cruciali, i prossimi, per lo sviluppo della sanità territoriale. In un contesto dove, come già evidenziato, resta il problema della mancanza di personale. Mancano medici di base, pediatri, infermieri, operatori socio sanitari.

"Il Covid ha messo a nudo la medicina territoriale - sottolinea Gallo. Non a caso il PNRR e il noto decreto ministeriale n.77 del 2022 hanno previsto un vero e proprio cambio di paradigma della sanità. Oggi dunque gli strumenti ci sono. Penso alle cure domiciliari, alla preziosa figura dell’infermiere di famiglia, a cosa può essere fatto nelle case della comunità anche attraverso la telemedicina. Chiaro che tutto questo richiede anche del personale medico in più rispetto all’attuale. Ma le figure infermieristiche e più in generale delle diverse professioni sanitarie non mediche sono divenute sempre più centrali nella sanità, e potranno costituire un elemento chiave anche in questo complesso passaggio: grazie a loro si potrà alleggerire sempre più il carico specifico del medico senza, ovviamente, esautorarlo. Ma affiancandolo per competenze e specificità".