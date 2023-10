All'Arimondi Eula di Racconigi ripartenza per il progetto "Una domenica a teatro"

Domenica scorsa, tra l'entusiasmo generale, è ripartito il progetto “Una domenica a teatro“ dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi: nella splendida cornice del Teatro Carignano di Torino un numeroso gruppo di liceali e geometri ha assistito alla rappresentazione di Diari d’amore, due atti unici di Natalia Ginzburg, diretti da Nanni Moretti, al suo esordio come regista di teatro, e interpretati magistralmente da Valerio Binasco. Lo spettacolo, esplorando valori come il matrimonio, l’amicizia, la maternità, ha coinvolto e appassionato gli studenti facendoli riflettere sugli atteggiamenti di indifferenza e apatia che segnano le nostre relazioni, spesso logorate dalla abitudine e dal cinismo.



L’attività proseguirà in primavera, con la visione di altri due capolavori, Nozze di sangue di Garcia Lorca e La ragazza sul divano di Jon Fosse, il drammaturgo norvegese a cui è stato recentemente riconosciuto il Nobel per la Letteratura 2023.



Assistere a spettacoli teatrali di così alto spessore costituisce per i giovani un’occasione di crescita individuale e culturale straordinaria, ed è in questa prospettiva che l’Istituto “Arimondi-Eula” da sempre pone il teatro al centro della sua offerta formativa, stimolando gli studenti non solo a diventare degli spettatori preparati e critici ma anche a mettersi in gioco come “attori”, attraverso l’organizzazione di laboratori teatrali e la messa in scena di spettacoli.



Un doveroso ringraziamento va a coloro che hanno contribuito al successo della iniziativa, in particolare al dirigente, prof. Luca Martini, alla referente del Progetto, prof.ssa Fiorella Pignata, e a tutti i docenti accompagnatori.

