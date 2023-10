Lavori in corso per il nuovo polo per l'infanzia a Castelletto Stura

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la costruzione del nuovo polo per l'infanzia in viale Rosa a Castelletto Stura.

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre il sindaco Alessandro Dacomo, il vice sindaco Andrea Sarotto, l'assessore Davide Rinaudo accompagnati dai consiglieri Davide Castellino, Massimo Manzo e Gianluca Bonato, sono andati a visitare il cantiere in prossimità delle scuole. Grazie al costante impegno e alla professionalità dell'ufficio tecnico comunale, dei progettisti e professionisti addetti ai lavori e dell'impresa aggiudicatrice, le opere stanno avanzando spedite e si sta recuperando il piccolo ritardo accumulato nel periodo estivo.

Il progetto è stato finanziato con i fondi della Commissione europea del Next generation EU (PNRR) per un quadro economico complessivo di euro 2.620mila.