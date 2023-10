Sabato 4 novembre l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone le passeggiate culturali gratuite nei comuni di Prazzo e Marmora.

Le passeggiate sono programmate dalle ore 9.30 alle ore 13.00 nelle Borgate Chiesa e Villa di San Michele di Prazzo, con ritrovo partecipanti davanti alla Parrocchiale.



Nel pomeriggio sarà possibile effettuare le passeggiate a Marmora nelle Borgate San Sebastiano e Arata dalle ore 14.00 alle ore 17.30, con ritrovo partecipanti al parcheggio di borgata San Sebastiano.

In entrambe le date sono programmate 2 passeggiate al mattino e 2 al pomeriggio, di durata di 1.5 ore ciascuna con:

– inizio visite mattino: ore 9.30 e ore 11.15

– inizio visite pomeriggio: ore 14.00 e ore 15.45

Vi sarà la possibilità di visita del 2° turno in lingua (EN – FR – DE) a seconda della disponibilità della guida.

Le visite saranno gratuite e con accompagnatore turistico e/o naturalistico.



Per info contattare Ufficio Turistico Valle Maira: 379 1789427