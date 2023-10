Honda Olivero S.Bernardo Cuneo corsara a Treviglio, Stigrot: "Una vittoria di squadra"

La Honda Olivero S.Bernardo centra il secondo successo in campionato, ancora in trasferta, ancora in rimonta, ancora al tie-break. Al PalaFacchetti di Treviglio le gatte partono bene e conquistano il primo parziale senza affanni, poi nel secondo e nel terzo set si perdono e subiscono l'aggancio e il sorpasso del Volley Bergamo 1991. Quando il match sembra ormai indirizzato a favore delle padrone di casa arriva la reazione delle ospiti che, trascinate da Stigrot, riaprono i giochi. Nel quinto parziale è Kubik, autrice di un ottimo ingresso in corsa, al pari di Molinaro, a fare la differenza con 5 punti e il 75% in attacco. L'Mvp è Stigrot, top scorer biancorossa con 17 punti e decisiva nel riaprire la partita con un quarto set da applausi; alle rossoblù non bastano i 19 punti di Rozanski. Per capitan Signorile e compagne due punti pesanti e un'iniezione di fiducia in vista del difficile impegno di mercoledì primo novembre al PalaRadi di Cremona contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore (ore 18).

LENA STIGROT, SCHIACCIATRICE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «Stiamo lavorando tanto in queste settimane e stiamo crescendo. Oggi siamo riuscite ad affrontare bene i momenti difficili, anche grazie alle compagne che sono entrate in corsa: una vittoria di squadra, due punti di cui siamo molto felici»

CRONACA

PRIMO SET Bellano schiera Adelusi opposta a Signorile, Haak e Stigrot schiacciatrici, Sylves e Hall al centro, Scognamillo libero. Solforati sceglie la diagonale Gennari-Lorrayna, Davyskiba-Rozanski in banda, Butigan e il nuovo innesto Melandri al centro, Cecchetto libero. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo parte bene, ma tre ace consecutivi di Davyskiba permettono al Volley Bergamo 1991 di mettere la freccia (6-4). Le gatte tornano avanti con Stigrot e Hall, poi vengono graziate da Butigan (11-13). Sylves con una fast e un primo tempo tiene avanti le sue, poi Rozanski e un'infrazione biancorossa per l'aggancio sul 15-15. Sull'attacco out di Rozanski che vale il break ospite Solforati chiede time out (15-17). La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo accelera sul turno al servizio di Adelusi, ma il Volley Bergamo 1991 non ci sta e accorcia con la neoentrata Fitzmorris: 18-19 e questa volta è Bellano a fermare il gioco. Nuova accelerazione biancorossa e Solforati chiama a colloquio le sue sul 18-21. Sul 19-22 dentro Tanase per Stigrot. Hall e doppia Sylves per il 20-25: Honda Olivero S.Bernardo Cuneo avanti 0-1. Tabellino: 6 Davyskiba, 4 Rozanski, Hall, Sylves

SECONDO SET Reazione veemente del Volley Bergamo 1991, che scappa sul 6-2. Stigrot e Adelusi accorciano, ma le padrone di casa restano avanti con un buon margine (8-4). Sull'11-6 decretato da un primo tempo out di Sylves Bellano chiede time out. Sul 12-6 Kubik rileva Stigrot, poi Tanase sostituisce Haak. Kubik e Hall riportano in scia la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 15-13 e time out per Solforati. Kubik mette giù un pallone difficilissimo, Davyskiba chiude uno scambio prolungato con un pallonetto (17-14). Dopo il time out per Bellano sul 18-14 Haak risolve un'azione lunga, poi Butigan e la neoentrata Cicola per il 20-15. Dentro Scola e Molinaro per Signorile e Sylves, ma il set è ormai segnato. Un servizio in rete di Haak chiude i conti sul 25-17: 1-1. Tabellino: 5 Davyskiba, 4 Butigan, Haak

TERZO SET Molinaro per Sylves dal via. Equilibrio fino al 9-9, quando Melandri e Rozanski confezionano il break del Volley Bergamo 1991: 11-9 e time out per Bellano. Ancora Rozanski e un errore in attacco di Hall per l'allungo delle padrone di casa. Melandri mura Haak e sul 15-10 Bellano ferma ancora il gioco. Haak prova a suonare la carica, poi un errore di Davyskiba fa respirare la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 16-13 e time out per Solforati. Adelusi, un errore in attacco di Davyskiba, sostituita da Nervini, e un nuovo attacco out della stessa Nervini, per il 16-16. Molinaro con il primo tempo tiene le gatte incollate (19-18). Nervini e Rozanski per l'accelerazione del Volley Bergamo 1991: 22-18. Dentro Kubik per Adelusi. Muro di Butigan, infrazione ospite e Rozanski per il 25-19: padrone di casa avanti 2-1. Tabellino: 6 Rozanski, 4 Haak

QUARTO SET La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo si scuote e vola sull'1-5 con Stigrot in evidenza. Ancora Stigrot, questa volta con un muro, per il 2-6 sul quale Solforati chiede time out. Sull'8-10 Kubik rileva Haak. Con Pasquino in cabina di regia per Gennari e Rozanski a trascinare, il Volley Bergamo 1991 torna a stretto contatto: 10-11. L'aggancio rossoblù arriva grazie all'errore in fast di Hall, che decreta il 14-14 e induce Bellano a fermare il gioco. Butigan mura Stigrot, Rozanski gioca bene sulle mani del muro cuneese e le padrone di casa trovano il break. Nervini prima sbaglia in attacco e poi viene fermata a muro da Molinaro per il break della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 19-21. Ancora Molinaro con il primo tempo e il diagonale di Stigrot per il 21-23. Parallela di Lorrayna e time out per la panchina di casa. Un diagonale strettissimo di Stigrot e un attacco out di Rozanski per il 22-25 con cui la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo manda il match al tie-break (2-2). Tabellino: 8 Stigrot, 5 Rozanski, Adelusi

QUINTO SET Kubik e Sylves dal via per Haak e Hall. La solita Rozanski e un ace di Gennari per il break del Volley Bergamo 1991: si va al cambio di campo sull'8-6. Dopo il time out per Bellano la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo si aggrappa a Kubik e trova la parità sul 9-9 grazie a un attacco out di Lorrayna. Molinaro mura Nervini e Solforati ferma il gioco. Punto a punto: Haak regala alle sue il primo match ball, ma dopo il time out per la panchina di casa Nervini lo annulla (14-14). Ancora Haak e un muro di Sylves e Kubik firmano il 14-16: la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo espugna il PalaFacchetti di Treviglio 2-3. Tabellino: 5 Kubik, 3 Rozanski, Lorrayna

VOLLEY BERGAMO 1991 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 2-3 (20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16)

VOLLEY BERGAMO 1991 Gennari 6, Lorrayna 11, Rozanski 19, Davyskiba 12, Butigan 10, Melandri 8, Cecchetto (L), Fitzmorris 3, Pasquino 1, Cicola 1, Nervini 7. N.e. Scialanca, Bovo, Pistolesi. All. Solforati, vice all. Bigarelli

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO Signorile, Adelusi 14, Haak 12, Stigrot 17, Sylves 8, Hall 6, Scognamillo (L), Scola, Tanase, Kubik 11, Molinaro 8. N.e. Enweonwu, Ferrario. All. Bellano, vice all. Aime

ARBITRI Andrea Pozzato e Alessandro Pietro Cavalieri

NOTE - Spettatori 1.256 Durata set: 23', 26', 26', 32', 19'. Tot: 2h24'.

MVP Lena Stigrot

Volley Bergamo 1991: 12 muri, 9 ace, 8 errori in battuta, 41 % in attacco, 49% (24%) in ricezione.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 11 muri, 6 ace, 13 errori in battuta, 41% in attacco, 56% 30(%) in ricezione.