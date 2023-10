Volley A2F. Puma, che peccato: il big match con Montecchio non sorride a Mondovì che perde 1-3

Sfida da alta classifica questo pomeriggio al PalaManera: l’LPM BAM Mondovì ospita la formazione dell’Ipag S.lle Ramonda Montecchio.

Tra le fila monregalesi si registra l’assenza di Kristin Lux, non presente per problemi familiari. Poco prima della gara a Macerata, l'atleta ha infatti ricevuto la notizia della scomparsa della cara nonna e, in accordi con la società, è tornata qualche giorno negli Usa per stare accanto alla famiglia.

Il primo parziale inizia con un break di 5-0 a favore delle padrone di casa, arriva poi la reazione delle venete, con Caruso che segna il vantaggio (10-11). Le pumine allungano il passo (21-16). Pizzolato chiude il set (25-20).

Si torna in campo ed è l’LPM BAM Mondovì a guidare il gioco (13-10). Montecchio non ci sta e scrive il 16-16. Il ritmo aumenta, si gioca punto a punto (24-24), le ospiti trovano il break e pareggiano (24-26).

L’entusiasmo sostiene le venete, che si portano avanti nella terza frazione di gioco (5-10). Montecchio mantiene il passo deciso (15-20), e chiude a proprio favore (-25).

Il quarto e delicato set inizia in equilibrio (5-5) e procede con le squadre a braccetto (11-11). Le venete ingranano la marcia giusta (13-15), costringendo coach Gazzotti al time out. Gli Ultras Puma incitano le pumine che passano in vantaggio (19-16), ma Montecchio trova la parità e supera (19-20). L’LPM BAM Mondovì si ritrova e riapre il parziale (22-22). Le ospiti allungano e trovano la vittoria.

LPM BAM MONDOVI' - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (25-20 24-26 17-25 23-25)

LPM BAM MONDOVI': Allasia, Grigolo 12, Pizzolato 14, Decortes 21, Coulibaly 7, Riparbelli 10, Tellone (L), Manig 1, Lapini, Farina. Non entrate: Marengo. All. Gazzotti. IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 4, Arciprete 14, Botezat 16, Mangani 15, Bellia 17, Caruso 11, Napodano (L), Gueli. Non entrate: Gabrielli, Pandolfi, Malvicini, Mazzon. All. Buonavita. ARBITRI: Viterbo, Fontini. NOTE - Spettatori: 450, Durata set: 24', 30', 24', 32'; Tot: 110'. MVP: Bellia.

Top scorers: Decortes C. (21) Bellia S. (17) Botezat A. (16)

Top servers: Bellia S. (3) Botezat A. (2) Riparbelli C. (2)

Top blockers: Botezat A. (5) Pizzolato V. (5) Caruso S. (3)