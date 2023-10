Volley A2M. Botto indiavolato, Sottile maestro d'orchestra: super Cuneo batte Aversa 3-0

Iacopo Botto indiavolato, Daniele Sottile che ringrazia ed orchestra i suoi come meglio non si può. E tutti gli altri che vanno dietro. Con queste premesse la strada si è fatta tutta in discesa per la Puliservice S.Bernardo Cuneo, che nella terza giornata del campionato di A2 maschile ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva per 3-0 (26-24/25-14/25-22) di fronte al pubblico amico.

A cadere sotto i colpi dei ragazzi di Matteo Battocchio stavolta è stata la WOW Wash Greeen Aversa, finora imbattuta.

Non è stato semplice, intendiamoci, perché Aversa ha interpretato la partita nel modo più giusto: aggredendo gli avversari dal primo minuto. La mossa ha pagato, perché Cuneo sulle prime ha subìto, sopportando la precisione del servizio avversario, ma questa squadra è fatta da uomini di carattere. Se lasci loro anche il più piccolo spiraglio ti azzannano, e sono dolori. Quando sembrava che il primo set fosse saldamente nelle mani dei campani, Sottile e compagni hanno ribaltato la situazione andando a vincere. La svolta dell'incontro.

Primo set che si decide tutto sul servizio. Nel bene e nel male. Preciso, puntuale ed efficace quello di Aversa nella prima parte, con Argenta e Lyutskanov in grado di seminare il panico nella seconda linea cuneese, poi il rovescio della medaglia. Gli uomini di Battocchio, subito fallosi dai nove metri, trovano lo spunto giusto proprio nel momento più importante: gli aces di Botto e Jensen sparigliano le carte di Aversa e Cuneo, sotto 14-19 si ritrova sul set ball con un attacco di Botto (sontuoso il suo primo set, 62%, 5 punti su 8 attacchi)). Chiude Volpato a muro. ottimo l'impatto sul match del giovane Gottardo, chiamato a rilevare il greco Andreoupoulos, che mette a terra 3 punti su altrettanti attacchi.

Ora Cuneo ha preso fiducia, e funziona tutto a meraviglia. Con il servizio la Puliservice aggredisce da subito gli avversari nel secondo set, alternando battute di potenza ad altre piazzate. Il resto viene di conseguenza. L'attacco dei campani ora è spuntato (34%), mentre il muro biancoblu sale in cattedra (4-0, con 2 di Volpato ed uno a testa per Botto e Jensen), ma è soprattutto dall'attacco che i ragazzi di Battocchio tirano fuori il meglio di loro stessi in questo set: ancora strepitoso capitan Botto (57%, 3 punti su 5 attacchi), ma decisamente in crescendo anche l'opposto Jensen che seppure centellinato da Sottile fa registrare uno strepitoso 75% personale. D'altro canto, con ricezione perfetta l'abile regista piemontese ha l'imbarazzo della scelta nel scegliere chi mandare ad attaccare e tutti rispondono presente andando a segno. Subito avanti 5-2, il vantaggio cuneese sale fino al 20-10 per il 25-14 messo a segno da Gottardo.

Nel terzo set Cuneo completa il proprio capolavoro partendo bene (12-8), ma soprattutto contenendo il ritorno degli avversari capaci di ritrovare la parità a quota 17 dopo due errori di Botto. Il time out di Battocchio è provvidenziale, i suoi riordinano le idee e con Gottardo arrivano al set ball di nuovo avanti di 4 lunghezze. Aversa ne annulla un paio, poi Codarin mette il sigillo con un gran primo tempo (25-22).