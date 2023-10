Ad Alba i prossimi eventi organizzati da Anpi Alba-Bra

La mostra “Il vento e la terra. 80 anni di Resistenza”, allestita negli spazi espositivi di Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4, sarà visitabile anche mercoledì 1° novembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 e, con pari orario, sabato 4 e domenica 5, sabato 11 e domenica 12 novembre. Durante le aperture nel weekend gli studenti delle scuole superiori di Alba saranno presenti in mostra come guide speciali.

Ingresso libero.



Venerdì 3 novembre alle ore 18, sempre i locali del Palazzo Banca d’Alba ospiteranno la presentazione di un nuovo saggio di Sergio Favretto. Avvocato, Giudice Onorario al Tribunale di Torino, autore di testi di diritto, da sempre ha curato ricerche storiche sui 20 mesi di lotta partigiana. Il libro è un omaggio a Fenoglio, ma non solo: è un omaggio a Lorenzo Mondo, fra i primi scopritori del suo talento, e ai tanti partigiani delle Langhe e del Monferrato che vissero la stessa Resistenza.

A moderare l’incontro sarà lo storico Mario Renosio, già direttore dell’ISRAT (Istituto Storico della Resistenza di Asti).

Ingresso libero.



Venerdì 10 novembre alle ore 18, in un incontro organizzato da Anpi Alba-Bra, Centro Studi e Cooperativa Libraria La Torre, nel Palazzo Banca d’Alba si parlerà di “Storia passionale della guerra partigiana”, ultimo libro di Chiara Colombini

Chiara Colombini è ricercatrice presso l’ISTORETO (Istituto piemontese per la Storia della Resistenza di Torino) e, tra gli altri incarichi, è stata collaboratrice del Centro Studi Fenoglio per la realizzazione della mostra “Il vento e la terra”.

Il libro si concentra sulle passioni e i sentimenti che spinsero le donne e gli uomini a scegliere la strada della ribellione e della Resistenza armata durante la guerra. Attraverso diari, lettere e carteggi, emergono le “passioni” che comunicano il fascino, spesso crudele, dell’esperienza che ha rifondato l’Italia.

A moderare l’incontro sarà Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi “Beppe Fenoglio di Alba”.