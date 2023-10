Inter-Roma, Lukaku a San Siro: pronta accoglienza, cosa farà la Curva

(Adnkronos) - Si prospetta un clima infuocato per il ritorno da avversario di Romelu Lukaku a San Siro, dove oggi si gioca Inter-Roma. Gli ultras della Curva Nord dell'Inter stanno distribuendo nei pressi dello stadio 'Meazza' i fischietti. "Diamo un degno bentornato a Lukaku, rendiamogli la vita un inferno in campo. Insieme alla fanzine ci sarà un fischietto, usiamolo tutti quando il belga tocca la palla, ogni suo movimento deve essere un fischio unico", recita un comunicato della Curva Nord.

La Questura di Milano ha vietato i dispositivi sonori, ma questo non sembra fermare i tifosi. Il divieto è sull’uso durante la partita, non sul possesso o la distribuzione fuori dallo stadio.

Lukaku, come è noto, alla fine della scorsa stagione ha lasciato l'Inter per far ritorno al Chelsea. L'attaccante belga sembrava destinato a trasferirsi alla Juventus ed è stato rapidamente bollato come 'traditore'. L'accordo tra bianconeri e blues non è andato in porto e negli ultimi giorni del calciomercato estivo Lukaku è approdato alla Roma con la formula del prestito. Niente Juve, quindi, ma questo non eviterà al belga un accoglienza rovente da parte dei suoi ex tifosi.

A San Siro sarà presente solo in tribuna l'allenatore della Roma, José Mourinho. Lo Special One, altro ex nerazzurro, è stato espulso nel match di domenica scorsa contro il Monza ed è squalificato.