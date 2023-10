(Adnkronos) - Monza e Udinese pareggiano 1-1 in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. Al vantaggio dei padroni di casa con Colpani al 27', risponde Lucca al 67'. In classifica i biancorossi sono noni con 13 punti insieme a Lazio e Lecce, mentre i bianconeri friulani sono in 17/a posizione a quota 7 come l'Empoli.