Musk apre Starlink a ong a Gaza, stop da Israele: "Lo userà Hamas"

(Adnkronos) -

Israele afferma che impedirà l'uso di Starlink a Gaza, dopo l'offerta arrivata da Elon Musk. "Hamas lo userà per attività di terrorismo - ha scritto in un post sul social X il ministro israeliano per le Comunicazioni, Shlomo Karhi -. Forse Musk sarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti!".

Il miliardario sudafricano ha annunciato la disponibilità dei servizi di Starlink a Gaza, con il sistema di comunicazioni satellitari che "supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza".

Intanto, dopo il blackout, la Palestine Telecommunications Company (Paltel) ha annunciato stamani sul social X il "ripristino graduale" di linee telefoniche, mobili e fisse, e Internet nella Striscia di Gaza, nel mirino delle operazioni israeliane dal terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele.