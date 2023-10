(Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 2-2 il posticipo domenicale della decima giornata tra Napoli e Milan, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Alla doppietta di Giroud, a segno al 22' e al 31', replicano Politano al 50' e Raspadori al 63'. All'88' la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Natan per doppia ammonizione. In classifica i rossoneri sono terzi a quota 22, gli azzurri quarti con 18 punti.