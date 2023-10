Calcio Serie D: Bonelli e Albisetti esaltano l'Alba, Asti battuto 2-0

Buona partita e risultato eccellente per l'Alba Calcio nella decima di campionato contro l'Asti. La squadra di Viassi si impone per 2-0 al cospetto dei quotati avversari, grazie alle reti, una per tempo, di Bonelli e Albisetti. Pesante, nell'economia, la singolare espulsione rimediata da Soumahoro alla mezz'ora del secondo tempo con un cartellino (il secondo giallo) rimediato poco prima di uscire dal campo per sostituzione.

LA CRONACA

Pronti via e l'Asti punge con Favale il cui tiro a giro trova la deviazione di Chiavassa in corner. Immediata e particolarmente efficace la risposta dei padroni di casa. Un minuto dopo, infatti, Bonelli trafigge Brustolin capitalizzando una bella azione di Albisetti, 1-0. Avvio di gara spumeggiante all'Augusto Manzo. L'Asti ci riprova, ancora con Favale, nuovamente stoppato da un provvidenziale intervento Chiavassa. Al 23' buona occasione per Soumahoro: alto il suo colpo di testa su cross di Manicone. Dopo un minuto di recupero squadre a riposo con l'Alba avanti di una rete ed attenta in fase difensiva.

Asti ad un passo dal pareggio al 5' della ripresa: Picone su punizione coglie la traversa a Chiavassa battuto. Doppio cambio, nel giro di pochi minuti, per Sesia: Della Giovanna e Boix Garcia rilevano Manes e Favale. Albesi sornioni ed insidiosi a ridosso del 60'. Foschi ha la palla buona dopo una mischia in area avversaria, ottima la parata di Brustolin. Subito dopo finisce la partita dello stesso Foschi, acciaccato e sostituito da Barbagiovanni. Colpo di scena al 68'. Soumahoro, già ammonito, viene sostituito da Sesia ma, poco prima di uscire dal campo, toglie la maglia, protesta ed incappa nel secondo giallo: cartellino rosso ed Asti in dieci uomini. Alba cinico: al 74' Albisetti raddoppia finalizzando un preciso traversone di Galasso: 2-0 e sfida indirizzata. A dieci dal termine finisce la partita di Albisetti, al suo posto Sia. Gli ospiti provano a raddrizzarla ma con idee troppo confuse: dopo un corposo recupero (7 minuti) l'incontro si conclude 2-0. Alba a quota 11, l' Asti resta a 17.

TABELLINO

Alba (4-2-3-1): Chiavassa, Barracane, Dieye, Giraudo, Foschi (61' Barbagiovanni); Cena, Galasso (85' Imperato); Bonelli (68' Perego), Galvagno, Carnovale (84' De Simone); Albisetti (81' Sia). A disp: Ribero, Zoboli, Manissero, De Bellis. All Viassi

Asti (4-4-2) : Brustolin, Manicone, Manes (51' Della Giovanna), Gjura, Ghiardelli; Favale (57' Boix Garcia), G. Graziani, Soumahoro, Giacchino (70' T.Graziani); Valenti (76' Toma), Picone. A disp: Dosio, Losio, Sow Demba, Delledonne, West. All Sesia

Gol: 2' Bonelli, 74' Albisetti

Ammoniti: Soumahoro, Barracane, Della Giovanna, T.Graziani, Chiavassa

Espulsi: Soumahoro 67' per doppia ammonizione

Arbitro: Nicolò Rodigari di Bergamo, assistenti Andrea Mapelli di Treviglio e Marco Tonti di Brescia