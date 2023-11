Fondi UE per il vino: hanno salvato un patrimonio (tutto cuneese) da oltre 700 milioni

Grazie al pressing del Governo italiano, sollecitato nei giorni scorsi da Coldiretti e Filiera Italia, il programma di lavoro annuale 2024 nell’ambito della politica di promozione dei prodotti agricoli dell’Unione Europea è stato approvato senza alcuna ipotesi di penalizzazione sul mercato interno di cibi come la carne rossa, i salumi e le bevande alcoliche come il vino. Una buona notizia che arriva quando l’Italia, secondo le previsioni aggiornate del COPA COGECA, l’Organizzazione di rappresentanza degli agricoltori e delle cooperative europee, perde per la prima volta dopo sette anni la leadership come produttore di vino in Europa e nel mondo con una produzione stimata di 43,9 milioni di ettolitri in calo del 12% rispetto all’anno scorso, mentre la Francia è diventata il primo produttore con 45 milioni di ettolitri, in aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente.