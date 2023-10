A Dronero prende il via il progetto "Culturalmente"

Per il periodo autunno/inverno Dronero propone a tutti un ciclo di corsi ed incontri che tratteranno ed approfondiranno campi e settori adatti ad un pubblico variegato e studiati per coinvolgere i diversi gusti personali: dalla storia, alla natura, dal benessere alla scienza, dalla tecnologia all’arte culinaria, dalla creatività alla comunicazione, dalla ginnastica al cinema.

Il Comune di Dronero, in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP, dà il via al progetto CulturalMente.

Il sottotitolo della nuova rassegna di incontri proposta dall’Assessorato alla Cultura di Dronero è: “Dronero ponte d’incontri”. Il collegamento di questa iniziativa con il Festival “Ponte del Dialogo” è immediato e giustificato. Richiamandosi ad un’etica culturale ormai quasi scomparsa e che in anni passati ha caratterizzato le stagioni di molte città italiane, da Roma a Torino alla stessa Cuneo (Streri docet), gli amministratori di Dronero e, in particolare, Carlo Giordano, Assessore alla Cultura, hanno voluto inserire un evento di punta come il Festival letterario, in più ampia rete di proposte e iniziative culturali, alla portata di tutti e in ogni ambito del sapere.