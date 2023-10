Ad Alba interventi sui marciapiedi per oltre 60 mila euro

Alba continua a rifarsi il "look": dopo gli interventi che hanno riguardato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in una ventina di aree per una spesa di oltre 1 milione 250.000 euro, ora è la volta del rifacimento dei marciapiedi. I lavori, che hanno richiesto un investimento di oltre 60 mila euro, hanno interessato principalmente tre zone: via Verdi, corso Cortemilia e le vicinanze del Parco Varda.

Proprio quest'area, all'interno del "piano parchi" triennale, è interessata, inoltre, da diversi interventi che prevedono la riqualificazione a livello di infrastrutture e giochi.