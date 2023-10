Al Duomo di Cuneo la Messa in suffragio dei defunti della Polizia di Stato

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato, per onorare la memoria dei defunti degli appartenenti alla Polizia di Stato ed all’Amministrazione Civile dell’Interno e dei loro cari, ha organizzato per la giornata odierna, lunedì 30 ottobre alle ore 18, presso il Duomo di Cuneo in via Roma, la celebrazione della SS. Messa, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Mauro Biodo.

Alla cerimonia interverranno Autorità Civili e Militari oltre ai soci ANPS, Personale della Polizia di Stato dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i loro familiari.