Cuneo e il nuovo parcheggio di testata alle Basse di Stura: il Comune cerca un modo per collegarlo al centro

Il Comune di Cuneo cerca ipotesi per collegamenti meccanizzati tra il centro di Cuneo e l'area delle Basse di Stura, nell'ottica di costruire in zona un nuovo parcheggio di testata da 600 posti.

Della proposta di realizzazione del nuovo parcheggio di testata se ne era parlato a inizio settembre nella riunione delle commissioni II, III e V , occorsa in sala consiglio. Un incontro in cui a farla da padrone è stata - inevitabilmente - la revisione del progetto sulla superficie di piazza Europa, ma il tema del parcheggio è stato comunque toccato in seconda battuta.

Per questa ragione il Comune si è rivolto tramite affidamento diretto per un totale di 9.516 euro all'ingegner Dario Alberto di Saluzzo (che già in passato ha collaborato con l'ente per un lavoro simile).