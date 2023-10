GIANGALUP, il nuovo irresistibile dolce di Galup

È una novità. Una ricetta sfiziosa ideata e prodotta dai Maestri pasticceri di Galup, ma le sue radici affondano nella migliore tradizione dolciaria piemontese: è il GIANGALUP.

La forma che ricorda un grande Gianduiotto - così insolita e innovativa per un lievitato - assieme al nome, sono stati pensati per rendere omaggio al cioccolatino più noto e iconico della nostra regione, tra i più conosciuti e amati al mondo.

Il GIANGALUP ha un impasto soffice, delicato e profumato, risultato di tre fasi di accurata lavorazione e 40 ore di lievitazione naturale con lievito da madre bianca, è farcito con deliziosa crema Gianduja e rifinito con una golosa copertura di cioccolato extra fondente, resa ancora più irresistibile dalla granella di Nocciola Tonda Gentile pralinata.

GIANGALUP è una vera tentazione a cui cedere senza pensieri, perché la qualità dei suoi pochi e semplici ingredienti - tutti espressione dell’eccellenza del nostro territorio - sono garanzia di bontà e genuinità.

È il dolce irrinunciabile per gli amanti del cioccolato che ne saranno conquistati al primo assaggio.

Ma non solo, racchiuso nel suo elegante bauletto, decorato con raffinate stampe d’epoca, è la sorpresa da condividere con gli amici: una golosa coccola per concludere serate indimenticabili e momenti di rilassata convivialità. La sua forma accattivante, gli ingredienti semplici, genuini e perfettamente bilanciati, che diventano vera delizia per il palato, fanno sì che GIANGALUP sia l’ideale e irrinunciabile compagno per dolci merende e stuzzicanti colazioni per adulti e bambini.

Il GIANGALUP è il dolce che, prendendo spunto dal passato, porta sulla tavola dei consumatori tutta l’esperienza, la cura e l’attenzione di un brand che, da più di un secolo, fa dell’indiscussa qualità e della bontà dei suoi prodotti, veri punti di forza.