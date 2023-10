Halloween al Filatoio di Caraglio: domani apertura straordinaria

Apertura straordinaria domani, martedì 31 ottobre, al Filatoio di Caraglio in occasione della festa di Halloween.

Saranno visitabili il museo del Setificio Piemontese e la mostra "Inge Morath. L’occhio e l’anima", un’occasione speciale per ammirare, dal pomeriggio fino a tarda sera, la grande fotografia d’autore e scoprire la storia del preziosissimo filo di seta che lega il Piemonte all'Oriente.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 17 fino alle 24. Alle 18, alle 20 e alle 21.30 sarà possibile abbinare la visita guidata al Museo del Setificio Piemontese, cuore espositivo permanente del più antico setificio ancora visitabile in Europa.

Per i più piccini, dalle 18 alle 22, ci sarà lo speciale “trucca-bimbi” in stile Halloween. Professionisti del face painting saranno a disposizione per una serata di simpatici fantasmi, scheletri, zucche e streghe disegnati.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Sia la mostra che il museo saranno visitabili anche mercoledì 1° novembre, dalle 10 alle 19.