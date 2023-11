Il presidente della Provincia Robaldo domani a Torino per la prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese

Il Presidente della Provincia Luca Robaldo partecipa martedì 31 ottobre a Torino, presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di palazzo Carignano, alla prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, organismo istituito dal Trattato del Quirinale.

Robaldo sottolineerà tre aspetti ritenuti prioritari: il problema dei collegamenti transfrontalieri e in particolare del Colle di Tenda; l’ampliamento del Parco Alpi Marittime in collegamento con quello francese; il rischio idrogeologico sempre molto attuale per il territorio cuneese.

La riunione, ospitata dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sarà co-presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri francese Catherine Colonna.