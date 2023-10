Le celebrazioni per la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate a Saluzzo

Sabato 4 novembre ricorre la Festa dell’Unità nazionale, delle Forze armate e 105° anniversario della fine della Prima guerra mondiale. Il ritrovo per la consueta celebrazione è fissato alle 10,30 in piazza Vittorio Veneto (davanti alla ex

stazione dei treni) per l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

In occasione di questa festa nazionale l’Amministrazione comunale invita tutti i saluzzesi a partecipare e ad esporre il Tricolore sui balconi e dalle finestre.

"Approfittiamo di questa ricorrenza civile – dice il sindaco Mauro Calderoni - per mettere in evidenza l'importanza e la ricchezza di una comunità nazionale unita e solidale. Come molti altri più titolati di me, ripeto da tempo che dalle crisi si esce solamente insieme. Abbiamo cercato di farlo con la pandemia. Subito dopo è tornata la guerra, prima nel cuore d'Europa, in Ucraina, e ora alle porte del Vecchio continente, fra Israele e Gaza. Anche per queste crisi internazionali dobbiamo

trovare delle risposte corali e unitarie, come Ue e come Nazioni unite. Serve confronto, ascolto, disponibilità e tanta buona politica. Noi da Saluzzo ci impegniamo ogni giorno, in Comune come in tutto il tessuto sociale della città e delle Terre del Monviso".