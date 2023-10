Lavasciuga pavimenti: cosa sono e come si usano

Chi possiede un negozio o un ampio spazio lavorativo ha la necessità di pulire frequentemente tutte le superfici. Vogliamo parlare in particolare della pavimentazione, che in vari casi rappresenta una delle superfici che va pulita più spesso e rapidamente, in quanto, a volte il pavimento va pulito quando gli operatori o i clienti sono ancora presenti negli spazi, le attività devono quindi essere svolte rapidamente e con asciugatura super veloce.

I prodotti da usare

Basta visionare il catalogo di un ingrosso pulizia per trovare tantissimi prodotti per la pulizia delle pavimentazioni, di qualsiasi materiale esse siano fatte. I detergenti per uso professionale sono disponibili in confezioni molto grandi, per fare in modo di acquistare questo tipo di prodotti poche volte nel corso dell’anno. Prima di utilizzarli è importante verificare le indicazioni presenti in etichetta, che riguardano sia i materiali per la pulizia dei quali il singolo detergente è adatto, sia la percentuale da utilizzare disciolta in acqua. In questo modo si ottiene un risultato ottimale, pulendo a fondo la superficie, eliminando le macchie e igienizzando il pavimento, evitando di rovinare il materiale della pavimentazione. Ci sono anche detergenti che offrono risultati particolari, come ad esempio l’eliminazione dei residui di grasso dal pavimento, o una profumazione intensa e duratura nel tempo, o ancora una superficie lucida e brillante. Nella scelta è quindi importante valutare tutte le opzioni disponibili, per ottenere il risultato che si desidera con una singola passata.

Macchine lava asciuga

Le lavasciugapavimenti sono macchine per uso professionale, adatte al lavaggio e alla pulizia di qualsiasi pavimentazione. Anche in questo caso i prodotti disponibili sono vari, alcune lavasciuga permettono anche di ospitare l’operatore a bordo e sono particolarmente adatte per gli ampi spazi, ad esempio per i corridoi di un centro commerciale. Le lavasciugapavimenti con uomo a terra sono più versatili e permettono una pulizia “di fino”, anche in luoghi difficili da raggiungere, ad esempio sotto una rampa di scale o negli angoli. Visto che le pavimentazioni di un locale commerciale o produttivo devono sempre essere pulite a fondo, è importante acquistare il modello di macchinario più adatto a seconda delle specifiche esigenze che vanno valutate caso per caso.

Che tipo di lavasciuga

Una lavasciuga di tipo classico permette di lavare e asciugare le pavimentazioni con una singola passata. In pratica il macchinario rilascia la soluzione di lavaggio, quindi pulisce il pavimento con appositi rulli e rimuove l’acqua in eccesso. Si ottiene una superficie pulita in poche mosse, senza dover attendere che asciughi prima che sia calpestabile. Questo tipo di macchinari si possono quindi usare in un’azienda o in un punto vendita anche quando è presente qualcuno al suo interno, senza temere che ci sia il rischio di scivolare sulla superficie appena lavata, o di sporcarla nuovamente limitandone così l’efficacia pulente.

Ne esistono anche modelli adatti ad essere utilizzati anche in particolari situazioni, ad esempio sulle scale o anche su superfici rivestite di moquette. Le aziende scelgono il modello più adatto a seconda delle caratteristiche della superficie che devono pulire. Per situazioni in cui è essenziale anche igienizzare le superfici, o rimuovere sporco ostinato, si possono utilizzare anche lavasciugapavimenti a vapore.