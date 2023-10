Il grande ritorno del Maestro Uto Ughi all'abbazia di Staffarda per celebrare musica e bellezza

Riparte il Festival Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta. Già sold out l'evento di apertura del 10 novembre per celebrare i 40 anni della Fondazione Ferrero. Attesissimo il concerto del 18 novembre, con il grande ritorno del Maestro Uto Ughi all’Abbazia di Staffarda, punto nevralgico della manifestazione Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta. Un connubio di musica e bellezza per un evento attesissimo.

Uto Ughi si esibirà insieme all’Orchestra I Virtuosi Italiani in un programma dal titolo Il Fascino del Suono. Appuntamento il prossimo 18 novembre alle 21. Biglietti acquistabili sul circuito circuito ticketone. Per info 340 6856173- 347 8072022

In Granda Uto Ughi sarà impegnato nei primi concerti dopo l’annuncio della costituzione della Fondazione che porta il suo nome. La Fondazione Uto Ughi, di cui lo stesso violinista è presidente, mentre la vice presidente è Natascia Chiarlo, rappresenta il veicolo più consono per diffondere l’educazione alla bellezza e all’arte alle più ampie fasce della popolazione e soprattutto ai giovani, con l’intento di incidere sugli usi e i costumi di una società ormai sempre maggiormente privata di riferimenti culturali capaci di trasmettere valori sani e identitari.

“La sensibilità per la musica è la sensibilità per il mondo, per gli altri, perché costruisce relazioni empatiche, traccia strade comuni che dall'ascolto di una melodia portano alla ricerca di bellezza e armonia in ogni momento dell'esistenza. La Fondazione Uto Ughi ha questa finalità: sostenere la musica per dare alle nuove generazioni un impareggiabile strumento per capire e agire nel mondo. Questo grande obiettivo mi coinvolge da quando ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere il Maestro e di condividere la sua attività mettendo a disposizione le mie competenze e soprattutto il mio cuore”, ha detto Natascia Chiarlo, assistente Artistico del Maestro Ughi e vice Presidente della Fondazione Ughi.