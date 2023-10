Olioliva 2023, Imperia si veste a festa con l’oro verde della tradizione ligure (video)

Laboratori, assaggi e animazione. Imperia capitale dell’olio nuovo per tre giorni con Olioliva, l’evento autunnale che, come da tradizione anima le vie centrali di Oneglia. La manifestazione è in programma dal 3 al 5 novembre e di fatto è una grande expo all’aperto con centinaia di espositori di olio extravergine di oliva.

Ovunque ci saranno angoli dove assaporare prodotti della gastronomia ligure valorizzati e sublimati dall’olio extravergine.

LE INTERVISTE

Molte, come detto, anche lecome i laboratori di cucina, giochi e divertimenti per i bambini. Non mancheranno approfondimenti culturali legati al settore oleario, quindi mostre, workshop e anche visite guidate che ruotano intorno alallestito nella palazzina liberty in via Garessio. Un tesoro dedicato alla storia degli ulivi raccontata attraverso oggetti, utensili e anche reperti archeologici romani e medievali.

Tra le manifestazioni collaterali da segnalare domenica 5 novembre la dodicesima edizione della corsa nazionale di Oliolivarun di 10 chilometri organizzata dal Marathon Club Imperia. In concomitanza si svolgerà il quinto memorial professoressa Roberta Bracco: la corsa di circa 5 chilometri aperta a tutte le famiglie e le scuole del capoluogo. Sarà assegnato il trofeo alla scuola più numerosa e un premio per l'acquisto di materiale didattico. Il percorso si snoderà a bordo mare con partenza dal parcheggio antistante la Capitaneria di Porto di Oneglia dove negli anni precedenti si sono sfidati atleti di livello sia nazionale che internazionale.

Anche quest’anno poi i visitatori di Olioliva 2023 potranno calarsi nelle storie, nei racconti e nelle atmosfere del “Salotto Letterario”, iniziativa che nel giro di un paio d’anni ha conquistato i favori di un pubblico numeroso, attento e curioso di conoscere e dialogare con gli autori del territorio cui la rassegna è dedicata. Il “Salotto”, ospitato in uno spazio apposito all’interno della tensostruttura di Calata Cuneo, nasce dalla disponibilità e dalla collaborazione di librerie e case editrici liguri con azienda speciale "Riviere di Liguria" della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

Il cast di scrittori che si alterneranno nelle presentazioni dei rispettivi volumi nell’Area Incontri è variopinto e interessante soprattutto nelle proposte che daranno vita alla rassegna.

Ci sarà spazio per scoprire gli itinerari del Romanico, le vicissitudini di un pugno di uomini dell’ordine di Sant’Andrea nell’eterna lotta del bene contro il male e quelle di uno smemorato perito delle assicurazioni per le strade di Imperia. Da non perdere il racconto sull’impegno e la lotta in difesa dell’ambiente dei carabinieri per la Tutela Forestale. Ed ancora, nell’anno del Centenario della città di Imperia, il “Salotto” ci guida alla scoperta dei cento personaggi che ne hanno contrassegnato la storia. Gli incontri letterari propongono anche un volume di poesie premiato a livello nazionale, un divertente ricettario ai tempi di Renzo e Lucia, un libro che parla della lavanda, pianta umile e rupestre delle montagne liguri e infine le “Cronache” di quattro singolari personaggi della Sanremo feudale.

Alessandro Piana, assessore regionale dichiara: “Quest’anno torna dopo aver festeggiato i cento anni del Comune di Imperia e dopo un importante riconoscimento per le olive taggiasche da mensa, ovvero l’Igp. È un risultato importante che ha contribuito a fissare un patto di filiera, un prezzo minimo per il quantitativo di olive e nei prossimi anni contribuirà a recuperare quei terreni abbandonati.

Quando si parla di recupero di territori olivati si parla di terreni terrazzati, è quasi un delitto lasciarli abbandonati, è un dovere istituzionale e imprenditoriale andarli a recuperare, bisogna farlo sostenendo l’imprenditore dal punto di vista economico.

Sono 3713 le aziende agricole per un totale di 5636 ettari, sono numeri importantissimi da considerare per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio”.

Conclude Enrico Lupi, presidente della Camera di commercio: “La città ha cento anni, Olioliva ventitré. Con un grande sforzo e di impegno di tutte le associazioni di cateoria del tessuto socioeconomico. Molte aziende hanno investito in Olioliva per avere una loro vetrina, Banca d'Asti è sponsor di questa edizione.

È una manifestazione che è cresciuta come potere di attrazione a livello nazionale e internazionale. È diventato un modello che richiama molte persone, aziende, istituzioni che vorrebbero replicare sul loro territorio: è una soddisfazione aver concepito questo evento e di averlo strutturato in modo innovativo".

In allegato il programma.