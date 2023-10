Pranzo per la sezione cebana dell'Avis con oltre 100 adesioni

E' tornato a svolgersi il consueto pranzo sociale della sezione cebana dell’Avis; una giornata partecipata con oltre cento adesioni.

I sodali si sono riuniti per assistere alla Santa Messa delle 11 presso il Santuario di Vicoforte, celebrata dall’attuale rettore don Francesco Tarò, parroco per oltre diciotto anni a Ceva. Dopo la messa sì è svolto il pranzo. Il momento conviviale si è tenuto presso “La Tavola del Chiostro”, dove donatori e amici hanno potuto vivere una parentesi di allegria.

Hanno partecipato, manifestando la propria vicinanza all'Associazione Gilberto Magagna, in rappresentanza dell’Avis Provinciale e dell’Avis di Mondovì, rappresentanti dell’Avis di Garessio, Massimo Sasso in rappresentanza dell’Aido di Ceva. Hanno portato i saluti e partecipato alla consegna delle benemerenze il consigliere regionale, capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni, Luca Robaldo, Presidente della Provincia e sindaco di Mondovì e Lorenzo Alliani in rappresentanza del Comune di Ceva.

La presidente dell’associazione, Maria Chiara Dante, ed il direttore, Fabio Mottinelli, hanno premiato i donatori che hanno raggiunto i traguardi per cui è previsto un riconoscimento tramite un attestato ed una spilletta, da quella in rame per le 8 donazioni, fino ad arrivare a quella in oro con diamante per le 125 donazioni. Inoltre il Consiglio Direttivo ha deliberato di premiare chi ha addirittura oltrepassato le 150 donazioni, traguardo non previsto dall’Avis Nazionale, con una targhetta da “Supereroe” che riprende la campagna promozionale lanciata nei mesi passati. Con la targhetta “Supereroe” è stato premiato anche lo storico presidente dell’Avis di Ceva, Beppe Tomatis, alla guida dell’associazione per sedici anni, che, ancora adesso collabora ed è attivo insieme ai volontari. E’ stato anche dato un riconoscimento a chi, pur non facendo parte dell’associazione, durante l’anno ha comunque collaborato nelle varie iniziative.

La presidente ha commentato: "E’ bello mangiare insieme. È un momento straordinario da condividere con chi ami ed è così ormai da secoli. Popoli di ogni razza e cultura fanno da sempre un pranzo o una cena di famiglia per festeggiare e celebrare le loro tradizioni più importanti. Cicerone scriveva che: “Il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle squisitezze delle portate, ma dalla compagnia degli amici e dai loro discorsi". In fondo la convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c’è qualcosa che non va a tavola si capisce subito. Direi che la famiglia dell’Avis di Ceva gode di ottima salute. Arrivederci, non al prossimo anno, ma al prossimo appuntamento."