Alba Shuttle Badminton con 14 atleti ai campionati italiani

Massiccia partecipazione degli albesi dell’Alba Shuttle Badminton, alla massima rassegna giovanile di Badminton italiana.

Hanno ottenuto la qualificazione ben 14 albesi suddivisi tra le varie categorie: Grimaldi Francesco, Maghinici Thomas, Ronco Pietro, Roopak Leonardo, Arione Lucia, Frongia Matilde e Ferrero Sveva nell’under 13, Cagnasso Federico, Fornaciari Ilaria e Protto Sofia nell’under 17 e Fava Leonardo, Parusso Edoardo, Feciale Petra e Marengo Giulia nell’under 19 . Si tratta della partecipazione più numerosa della storia quasi ventennale del club langarolo , e dove gli albesi sono stati capaci di vincere ben 10 partite.

Sul podio, in questa edizione, il doppio femminile categoria under 17, grazie alla superba prestazione che ha permesso a Fornaciari Ilaria e Protto Sofia di vincere la medaglia di bronzo.

Il Piemonte rappresentato anche dal “Boccardo Novi “ (Nasir Ahmad)e dal “Il Punto Torino” (Lagasio Alessandro)ha totalizzato così un poker di medaglie di bronzo. Per molti giocatori si è trattata della prima partecipazione ai tricolori, e la preziosa esperienza sarà utilissima per la loro crescita sportiva e formativa futura. Hanno vinto l’emozione e sono stati in grado ben figurare sia nelle partite vinte che in quelle perse, evidenziando il grande impegno messo nella lunga preparazione.

Il prossimo impegno importante del club sarà il campionato italiano assoluto e di para-badminton in programma a Novembre sempre a Milano.