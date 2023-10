Calcio Serie D: mercoledì si torna in campo, Bra-Vogherese e Varese-Alba

Entra nel vivo il campionato di Serie D. Mercoledì pomeriggio si torna in campo: nel girone A è in programma l'undicesima giornata. Bra e Alba cercano continuità dopo gli ottimi risultati dello scorso turno.

Giallorossi reduci dal colpo in casa del Derthona (espugnato per 1-0) e pronti a ricevere all'Attilio Bravi la Vogherese, sconfitta dal Gozzano nella sfida giocata domenica.

Trasferta per l'Alba, dopo la vittoria contro l'Asti che ha portato a 11 il conto dei punti in classifica. La squadra di Viassi fa visita al Varese, KO contro il Chieri al termine di una partita vibrante, con due giocatori espulsi per parte.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Vogherese: Emanuele Velocci di Frosinone

Albenga-Pont Donnaz: Matteo Santinelli di Bergamo

Alcione Milano-Gozzano: Federico Muccignato di Pordenone

Asti-Pinerolo: Luka Meta di Vicenza

Borgosesia-Chisola: Giovanni Antonini di Rimini

Varese-Alba: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Fezzanese-Ligorna: Edoardo Panici di Aprilia

Lavagnese-Chieri: Lorenzo Nencioli di Prato

RG Ticino-Sanremese: Gianluca Toselli di Gradisca d'Isonzo

Vado-Derthona: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

CLASSIFICA: Alcione Milano 23, Chisola 18, Asti, Derthona 17, Albenga, Vado 16, RG Ticino 15, Vogherese, Fezzanese, Varese 13, Bra, Ligorna, Pinerolo, Sanremese, Borgosesia 12, Lavagnese, Gozzano, Alba 11, Chieri 9, Pont Donnaz 8