Judo: il garessino Marco Corigliano si qualifica per i campionati italiani under 15

Domenica 29 ottobre si sono svolte le fasi regionali di qualificazione per i campionati italiani under 15 di judo, organizzati dal un comitato Regionale Fijlkam Liguria presso il palazzetto dello sport di Arenzano.

Il garessino Marco Corigliano ha partecipato in rappresentanza del sodalizio imperiese OK club, nella categoria al limite dei 73 kg, qualificandosi al primo posto ed ottenendo il pass per le finali nazionali che si terranno il 10-11 novembre a Riccione.

Marco ha iniziato il suo percorso judoistico ad Ormea il 3 ottobre 2018 e da allora continua assiduamente a praticare ad Imperia seguito con competenza dai tecnici dell'Ok Club.

La professionalità e la passione dei Maestri Daniele Berghi, e Franco Viani coadiuvati da tutto lo staff hanno consentito all'atleta garessino di raggiungere questo obiettivo .