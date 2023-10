La saluzzese Elena di Trani in giuria alla Coppa Italia Pole e Aerial di Cesenatico

Insegnante, performer e anche giudice nazionale. Questo fine settimana la saluzzese Elena di Trani ha svolto l'importante compito di giudice alla Coppa Italia Pole e Aerial, competizione svoltasi a Cesenatico in Accademia Acrobatica.

Da un anno Elena di Trani ha aperto una scuola di pole dance a Cuneo in via Bassignano, la ASD Cuneo Pole Academy dove propone corsi di pole sport, pole coreografico, flessibilità e dove vengono anche preparate le allieve alle competizioni agonistiche.

Elena di Trani si avvicina alla danza all’età di 12 anni e frequenta l’ Accademia di danza classica del Teatro Nuovo di Torino superando gli esami annuali con ottimi voti, successivamente studia svariate discipline quali la danza contemporanea, l’ hip hop, la dancehall, la videodance e la danza del ventre. Dopo qualche anno inizia a studiare le discipline aeree cerchio e tessuti entrando a far parte di una compagnia circense torinese con la quale lavora in tutta Italia con spettacoli e show. Poi si avvicina alla pole dance e ne rimane talmente affascinata da decidere di specializzarsi e insegnare la disciplina.

Prende regolarmente il diploma nazionale di insegnante di pole dance di primo e secondo livello rilasciato dall’Acsi che la iscrive nell’albo italiano insegnanti .

Inizia a partecipare alle competizioni nazionali e internazionali con ottimi risultati (1 classificato Soul on pole 2019; 2 classificato Miss pole dance Italia 2019 categoria Professional; 1 classificato Soul on pole 2020 categoria expert; 2 classificato world pole art 2021 categoria Èlite; 1 classificato Soul on pole 2022 categoria Èlite; 2 classificato World Cup 2022 categoria élite; 3 classificato world pole art cat élite; 3 classificato soul on pole 2023 élite).



Nel 2021 inoltre si diploma come ufficiale di gara di pole sport tramite la Federazione Internazionale POSA e come ufficiale di gara CSEN giudicando i campionati italiani POSA nel 2021, la coppa Italia Csen nel 2021 il campionato regionale del Piemonte nel 2022, il campionato nazionale Posa 2022, il Pole Earth 2022, Aerial Vertigine 2023.