Marene: una serata conviviale tra sapori di Langa e Pianura

Un “parterre” di ospiti trasversale per ruolo e per cultura uniti dal piacere di condividere un momento di alta cucina che valorizza le eccellenze dei territori.

«Abbiamo riproposto l’evento dello scorso anno per poter creare un momento di incontro e confronto più informale, per conoscersi meglio e raccontarsi» spiega Alberto Fissore, coordinatore del Pianeta Agricoltura e Montagna di Insieme. «Ma anche un modo per promuovere il territorio, con prodotti e produttori di qualità con grandi vini e piatti in una bella collaborazione della tipicità di langa e pianura».